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Sıcakta Ağır Yemek Çekilmiyor Diyenlerin Bayılacağı 10 Serinletici Yaz Öğünü

etiket Sıcakta Ağır Yemek Çekilmiyor Diyenlerin Bayılacağı 10 Serinletici Yaz Öğünü

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 20:31

Yazın öyle rahat rahat yemek yenmiyor. Hele ağır yemeklerin yanından geçilmiyor. Bu yüzden genelde daha hafif öğünlerle geçiştiriliyor. Sıcaklarda yenecek yemek bulamayanlar için içeriğimiz yol gösterici olacak! Yazın bunalmadan neler yiyebilirsiniz birlikte bakalım mı?

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1. Yoğurtlu Semizotu Salatası

1. Yoğurtlu Semizotu Salatası

Semizotu salatası yazın en sevilenler arasında. Hele bir de üstüne yoğurt konulduğunda tadından yenmez. Serinletici ve yüksek besin değeri olan semizotu salatası yaz için güzel bir alternatif. Üzerine biraz sarımsaklı zeytinyağı da gezdirerek lezzetini artırmak mümkün.

2. Karabuğday Salatası

2. Karabuğday Salatası

Karabuğday, tok tutma özelliğiyle tercih edilen tahıllardan. Yazın hem tok tutan hem de ferah bir seçenek olan karabuğday salatasının içine sevdiğiniz tüm yeşillik ve sebzeleri doğrayabilirsiniz. Domates, maydanoz, nane bu salataya çok yakışanlardan. Üzerine zeytinyağlı ve limonlu bir sosla lezzetini taçlandırmak mümkün.

3. Zeytinyağlı Fasulye

3. Zeytinyağlı Fasulye

Yazın sebze yemeklerini zeytinyağlı yapmak çok daha hafif oluyor. Fasulye gibi lezzetli bir sebzeyi zeytinyağlı yaparak hafif bir öğün geçirebilirsiniz. Klasik yaz tariflerinden olan fasulye sindirimi kolay bir besin olduğu için de tercih edilebilir. Yanına soğuk ev yapımı bir ayranla bu öğün çok daha lezzetli olacaktır.

4. Karpuz - Beyaz Peynir

4. Karpuz - Beyaz Peynir

Yazın en güzel ikilisi karpuz-peynir, aynı zamanda en güzel öğünlerden biri. Tatlı-tuzlu dengesinin sağlandığını bu ikilinin yanına bir dilim ekmekle daha doyurucu hale getirilebilir. Ferahlatıcı etkili karpuz, tuzlu-ekşi peynirle birleşince damaklarda inanılmaz bir etki bırakıyor.

5. Avokadolu Yumurta Salatası

5. Avokadolu Yumurta Salatası

Avokadonun ne kadar sağlıklı olduğunu artık herkes biliyor. Yumurta ve çeşitli yeşillikler ekleyerek salatayı zenginleştirebilirsiniz. Yumurta ekleyerek hem daha doyurucu hem de lezzetli hale getirebilirsiniz. İsterseniz peynir ya da zeytin ekleyebilirsiniz. Böylelikle güzel bir kahvaltı seçeneği olabilir.

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6. Mercimekli Kısır

6. Mercimekli Kısır

Kısırı zaten sevmeyen yoktur. Yaz için kısır ideal alternatiflerden. Hele bir de içine haşlanmış yeşil mercimek eklediğinizde besin değerini artırırken daha tok tutmasını da sağlamış olursunuz. Bol yeşillik, domates, salatalık, turşu ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

7. Ayran Aşı Çorbası

7. Ayran Aşı Çorbası

Yazın çorba mı içilir diye düşünmeyin. Soğuk çorbalar yaz için ideal. Ayran aşı çorbası da onlardan biri. İçinde yoğurt, haşlanmış buğday, nohut olan çorba hem lezzetli hem de faydalı. Soğuk olduğu için de yazın içinizi yakmadan rahatça içebiliyorsunuz. İsterseniz üzerine naneli bir sos hazırlayarak lezzetini de artırabilirsiniz.

8. Közlenmiş Sebzeler

8. Közlenmiş Sebzeler

Sebzeleri yazın yemek olarak yemek zor olabiliyor. Ama közlendikten sonraki lezzetine doyum olmaz. Üzerine yoğurtlu bir sosla lezzetine lezzet katabilirsiniz. Hafif bu öğünü daha da doyurucu hale getirmek için yanına bir dilim tam buğday ekmeği ekleyebilirsiniz.

9. Chia Puding

9. Chia Puding

Hem tuzlu tarifler verdik, şimdi sırada tatlı bir alternatif var. Chia tohumu doyurucu özelliğiyle çok tercih ediliyor. Sütle karıştırılıp bekletilerek hazırlayabileceğiniz pudinge meyve ekleyerek lezzetli hale getirebilirsiniz. İsterseniz tarçın ya da fındık da ekleyebilirsiniz. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak puding aynı zamanda tok tutmaya da yarıyor.

10. Soğuk Noodle Salatası

10. Soğuk Noodle Salatası

Noodle sevmeyen yok artık. Hem kolay hem lezzetli bir öğün arıyorsanız soğuk noodle salatasını deneyebilirsiniz. Tahinli bir sos yaparak lezzetli hale getirebileceğiniz noodle salatası çok da pratik. Noodleları haşlayıp soğuttuktan sonra içine salatalık, havuç ya da sevdiğiniz diğer sebzeleri ekleyebilirsiniz. Bir de içinde soya sosu ve tahin olan bir sos yaptınız mı lezzetine doyamayacağınız bir öğün hazırlamış olacaksınız.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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