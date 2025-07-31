Sıcakta Ağır Yemek Çekilmiyor Diyenlerin Bayılacağı 10 Serinletici Yaz Öğünü

Yazın sebze yemeklerini zeytinyağlı yapmak çok daha hafif oluyor. Fasulye gibi lezzetli bir sebzeyi zeytinyağlı yaparak hafif bir öğün geçirebilirsiniz. Klasik yaz tariflerinden olan fasulye sindirimi kolay bir besin olduğu için de tercih edilebilir. Yanına soğuk ev yapımı bir ayranla bu öğün çok daha lezzetli olacaktır.