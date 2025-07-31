Sıcakta Ağır Yemek Çekilmiyor Diyenlerin Bayılacağı 10 Serinletici Yaz Öğünü
Yazın öyle rahat rahat yemek yenmiyor. Hele ağır yemeklerin yanından geçilmiyor. Bu yüzden genelde daha hafif öğünlerle geçiştiriliyor. Sıcaklarda yenecek yemek bulamayanlar için içeriğimiz yol gösterici olacak! Yazın bunalmadan neler yiyebilirsiniz birlikte bakalım mı?
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1. Yoğurtlu Semizotu Salatası
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2. Karabuğday Salatası
3. Zeytinyağlı Fasulye
4. Karpuz - Beyaz Peynir
5. Avokadolu Yumurta Salatası
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6. Mercimekli Kısır
7. Ayran Aşı Çorbası
8. Közlenmiş Sebzeler
9. Chia Puding
10. Soğuk Noodle Salatası
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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