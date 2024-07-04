Sıcak Havalarda Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Tadında 10 Balkan Şarkısı
Sıcak Havalarda Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Tadında 10 Balkan Şarkısı
Kulağımızda her sene 'Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası' cümlesi yankılanır. Bu cümle yerine neden Balkan ezgileri yankılanmasın ki? Yaz sıcağında dinlerken adeta efil efil esen Balkan şarkıları bu listede!
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1. Goran Bregović - Kalashnikov
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2. Boban Marković - Hopa Cupa
3. Bajaga i Instruktori - Moji drugovi
4. Esma Redžepova - Čaje Šukarije
5. Fanfare Ciocarlia - Iag Bari
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