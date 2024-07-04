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Sıcak Havalarda Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Tadında 10 Balkan Şarkısı

etiket Sıcak Havalarda Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Tadında 10 Balkan Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 19:16

Kulağımızda her sene 'Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası' cümlesi yankılanır. Bu cümle yerine neden Balkan ezgileri yankılanmasın ki? Yaz sıcağında dinlerken adeta efil efil esen Balkan şarkıları bu listede!

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1. Goran Bregović - Kalashnikov

2. Boban Marković - Hopa Cupa

3. Bajaga i Instruktori - Moji drugovi

4. Esma Redžepova - Čaje Šukarije

5. Fanfare Ciocarlia - Iag Bari

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6. Vlada Tomova & Kristin Espeland - Bulgarian Chicks

7. Dubioza Kolektiv - Kažu

8. Balkanika - Balkan 2000

9. Mahala Rai Banda - Mahalageasca

10. Ionut Cercel - Made in Romania

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