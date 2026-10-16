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Evet/Hayır Testine Göre İnsanları Kendinden Uzaklaştırıyor musun?

Evet/Hayır Testine Göre İnsanları Kendinden Uzaklaştırıyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
16.10.2026 - 15:32
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Bazen insanları kaybetmemek için çabaladığımızı düşünürken farkında olmadan aramıza mesafe koyabiliriz. Kırıldığımızda susmak, her şeyi içimize atmak, karşımızdakinden sürekli anlayış beklemek ya da duygularımızı belli etmemek ilişkilerimizi düşündüğümüzden daha fazla etkileyebilir. Peki, sen insanlarla arana farkında olmadan duvarlar mı örüyorsun, yoksa ilişkilerinde sağlıklı bir denge kurmayı başarabiliyor musun?

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1. Birine kırıldığında nedenini açıklamak yerine onun hatasını kendiliğinden anlamasını mı beklersin?

2. Yakın olduğun biri seni aramadığında veya mesajına geç cevap verdiğinde onunla arana mesafe koyar mısın?

3. Bir tartışma sırasında haklı olduğunu düşündüğünde karşı tarafın ne hissettiğini dinlemekte zorlanır mısın?

4. İnsanlara duygularını açıkça anlatmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranır mısın?

5. Birisi sana eleştiri yönelttiğinde hemen savunmaya geçip onun söylediklerini kişisel algılar mısın?

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6. Yakınların seninle bir sorununu paylaştığında bazen onların duygularını küçümsediğin olur mu?

7. Bir arkadaşın seninle aynı fikirde olmadığında ona karşı soğuk davranır mısın?

8. İnsanların sana değer verdiğini göstermesini beklerken sen de onlara aynı ilgiyi göstermeyi ihmal eder misin?

9. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında konuşup çözmek yerine o kişiyi hayatından tamamen çıkarmayı düşünür müsün?

10. Bir ortamda kendini dışlanmış hissettiğinde bunun nedenini sormak yerine herkesten uzaklaşır mısın?

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İlişkilerinde Güven ve İletişim Konusunu Yeniden Düşünmelisin

Bu testte birçok soruya evet demen, bazı ilişki alışkanlıklarının zaman zaman insanlarla arana mesafe koyuyor olabileceğini düşündürüyor. Kırıldığında içine kapanmak, eleştirileri kişisel algılamak, karşı tarafın ilk adımı atmasını beklemek veya duygularını gizlemek gibi davranışlar senin için tanıdık olabilir. Belki de geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları nedeniyle insanlara hemen güvenmekte zorlanıyorsun. Belki yanlış anlaşılmaktan, reddedilmekten veya değer verdiğin birini kaybetmekten çekiniyorsun. Bu duygular seni daha temkinli davranmaya yöneltebilir. Ancak kendini korumak için geliştirdiğin yöntemler, zaman zaman kurmak istediğin bağların önünde engel oluşturabilir.

İnsanlarla Arana Kolay Kolay Duvar Örmüyorsun

İnsan ilişkilerinde iletişime ve karşılıklı anlayışa önem veren biri olabilirsin. Bir sorun yaşadığında hemen köprüleri atmak yerine olayları anlamaya çalışman, çevrendeki insanlarla daha sağlam bağlar kurmana yardımcı oluyor olabilir. Her zaman mükemmel iletişim kuramasan da bir ilişkinin yalnızca güzel anlardan ibaret olmadığını biliyor gibisin. Senin için birine kırılmak, o kişiyi hayatından çıkarmak anlamına gelmeyebilir. Karşındaki insanın da hata yapabileceğini kabul edebilir, anlaşmazlıkların konuşarak çözülebileceğine inanabilirsin. Bu yaklaşım, insanların yanında kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Çünkü insanlar çoğu zaman yargılanmayacaklarını ve dinleneceklerini hissettikleri ilişkilerde daha kolay yakınlık kurarlar.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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