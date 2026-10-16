Evet/Hayır Testine Göre İnsanları Kendinden Uzaklaştırıyor musun?

İnsan ilişkilerinde iletişime ve karşılıklı anlayışa önem veren biri olabilirsin. Bir sorun yaşadığında hemen köprüleri atmak yerine olayları anlamaya çalışman, çevrendeki insanlarla daha sağlam bağlar kurmana yardımcı oluyor olabilir. Her zaman mükemmel iletişim kuramasan da bir ilişkinin yalnızca güzel anlardan ibaret olmadığını biliyor gibisin. Senin için birine kırılmak, o kişiyi hayatından çıkarmak anlamına gelmeyebilir. Karşındaki insanın da hata yapabileceğini kabul edebilir, anlaşmazlıkların konuşarak çözülebileceğine inanabilirsin. Bu yaklaşım, insanların yanında kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Çünkü insanlar çoğu zaman yargılanmayacaklarını ve dinleneceklerini hissettikleri ilişkilerde daha kolay yakınlık kurarlar.