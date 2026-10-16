Evet/Hayır Testine Göre İnsanları Kendinden Uzaklaştırıyor musun?
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Bazen insanları kaybetmemek için çabaladığımızı düşünürken farkında olmadan aramıza mesafe koyabiliriz. Kırıldığımızda susmak, her şeyi içimize atmak, karşımızdakinden sürekli anlayış beklemek ya da duygularımızı belli etmemek ilişkilerimizi düşündüğümüzden daha fazla etkileyebilir. Peki, sen insanlarla arana farkında olmadan duvarlar mı örüyorsun, yoksa ilişkilerinde sağlıklı bir denge kurmayı başarabiliyor musun?
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1. Birine kırıldığında nedenini açıklamak yerine onun hatasını kendiliğinden anlamasını mı beklersin?
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2. Yakın olduğun biri seni aramadığında veya mesajına geç cevap verdiğinde onunla arana mesafe koyar mısın?
3. Bir tartışma sırasında haklı olduğunu düşündüğünde karşı tarafın ne hissettiğini dinlemekte zorlanır mısın?
4. İnsanlara duygularını açıkça anlatmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranır mısın?
5. Birisi sana eleştiri yönelttiğinde hemen savunmaya geçip onun söylediklerini kişisel algılar mısın?
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6. Yakınların seninle bir sorununu paylaştığında bazen onların duygularını küçümsediğin olur mu?
7. Bir arkadaşın seninle aynı fikirde olmadığında ona karşı soğuk davranır mısın?
8. İnsanların sana değer verdiğini göstermesini beklerken sen de onlara aynı ilgiyi göstermeyi ihmal eder misin?
9. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında konuşup çözmek yerine o kişiyi hayatından tamamen çıkarmayı düşünür müsün?
10. Bir ortamda kendini dışlanmış hissettiğinde bunun nedenini sormak yerine herkesten uzaklaşır mısın?
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İlişkilerinde Güven ve İletişim Konusunu Yeniden Düşünmelisin
İnsanlarla Arana Kolay Kolay Duvar Örmüyorsun
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