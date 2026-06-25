Sharm el Sheikh Konaklama Rehberi: Her Tarza Uygun En İyi Oteller

Her şey dahil, eğlence dolu ailecek bir tatil arıyorsanız Rixos Premium Seagate de listemizde. Aile favorileri, sofistike a la carte, teatral pişirme istasyonları ve farklı restoran seçenekleriyle lezzet gurmeleri için eşsiz bir nokta! Gastronomi açısından oldukça güçlü olan mutfağında ödüllü bir ekip de var. Üstelik çocuklu aileler için de çocukların hem keyifle hem de güvenle vakit geçirebileceği, farklı aktivitelere katılabileceği alanlar da var. Tatildeyken spordan da uzak durmayayım diyorsanız açık spor salonu, tenis ve plaj voleybolu gibi pek çok seçenek de bulunuyor.