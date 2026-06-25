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Sharm el Sheikh Konaklama Rehberi: Her Tarza Uygun En İyi Oteller

etiket Sharm el Sheikh Konaklama Rehberi: Her Tarza Uygun En İyi Oteller

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 11:19 Son Güncelleme: 25.06.2026 - 11:23
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Kızıldeniz'in güzelliğini keşfetmek isteyenler burada mı? Sharm el Sheikh konaklama rehberini keşfetmeye hazır mısınız? Bu sefer odağımızda Sharm el Sheikh'i keşfederken konforunuzdan ödün vermeyeceğiniz en iyi oteller var. Hadi keşfedelim!

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Rixos Sharm el Sheikh

Rixos Sharm el Sheikh

Nabq Körfezi'nde yer alan Rixos Sharm el Sheikh her köşesiyle eşsiz bir otel. İtalyan mutfağından Japon mutfağına kadar çeşit çeşit restoran seçeneği olan Rixos Sharm el Sheikh otelde keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak her şey dahil bir konaklama sunuyor. Plajından yüzme havuzlarına kadar bir tatil için her şey düşünülmüş. Bunun yanı sıra tatilde rahatlamak isterseniz SPA alanı da sizi bekliyor. Tenis, yoga, plaj voleybolu ve dalış yapabilir, Sharm el Sheikh tatilini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Mısır her şey dahil otel konseptinin en güzel otellerinden desek yanlış olmaz...

Rixos Premium Seagate

Rixos Premium Seagate

Her şey dahil, eğlence dolu ailecek bir tatil arıyorsanız Rixos Premium Seagate de listemizde. Aile favorileri, sofistike a la carte, teatral pişirme istasyonları ve farklı restoran seçenekleriyle lezzet gurmeleri için eşsiz bir nokta! Gastronomi açısından oldukça güçlü olan mutfağında ödüllü bir ekip de var. Üstelik çocuklu aileler için de çocukların hem keyifle hem de güvenle vakit geçirebileceği, farklı aktivitelere katılabileceği alanlar da var. Tatildeyken spordan da uzak durmayayım diyorsanız açık spor salonu, tenis ve plaj voleybolu gibi pek çok seçenek de bulunuyor.

Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh

Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh

Konforun doğayla buluştuğu lüks bir konaklama arıyorsanız karşınızda Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh! Akdeniz'in keyfini çıkarmanız için tasarlanan villaları ile konforlu bir tatil deneyimi sunan Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh bar ve restoranlarıyla da eşsiz bir deneyim sunuyor. İster açık büfenin keyfini çıkarın ister romantik bir akşam yemeği yiyin. Çocuklar için futbol ve tenis eğitimi veren kulüpleri, eğlence alanları da oldukça keyifli.

Rixos Radamis

Rixos Radamis

Tüm aile üyeleri için keyifli bir deneyim sunan Rixos Radamis de Sharm El Sheikh konaklama önerilerimiz arasında! Farklı oda ve suit seçenekleriyle Rixos Radamis konaklamanızda konforu ön plana koyuyor. Restoran seçenekleriyle lezzet turuna davet eden Rixos Radamis her şey dahil konsepti ile sizin için her şeyi düşünmüş. Yoga seanslarından kişisel antrenmanlara kadar spor alanında da pek çok imkan sunuyor.

Swissotel Sharm el Sheikh

Swissotel Sharm el Sheikh

Naama Koyu Plajı'nda yer alan Swissotel Sharm el Sheikh su parkı, plajı ve çocuk kulübüyle tüm aile üyeleri için konforlu bir konaklama sunuyor. Farklı restoran seçeneklerinin yanı sıra vegan yemekler de sunan Swissotel Sharm el Sheikh'de her şey düşünülmüş. Denize sıfır konumuyla tatil boyunca rahatlamak ve Sharm el Sheikh'in tadını çıkarmak isteyenler için ideal!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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