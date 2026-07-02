Shakira Kupasını Kaldırdı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
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Haziran ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
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1. Shakira, Burna Boy - Dai Dai
2. Tyla - IS IT LOVE
3. Olivia Rodrigo - stupid song
4. Ariana Grande - hate that i made you love me
5. Kehlani - Back and Forth (feat. Missy Elliott)
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6. İrem Derici - Durum Çok Acil
7. Beren - Honey Bee
8. Emir Can İğrek - Geçmiş Geçmişte
9. BLOK3 - SON Bİ DANS
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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