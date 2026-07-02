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Shakira Kupasını Kaldırdı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Shakira Kupasını Kaldırdı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 16:46
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Haziran ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler.  Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. Shakira, Burna Boy - Dai Dai

Dünya Kupası deyince akla müzisyen olarak ilk gelen isimlerden biri olan Shakira yine farkını konuşturdu. Kupası elinde!

2. Tyla - IS IT LOVE

Ünlü isimlerinden Tyla da yeni video klibiyle sevenlerini mutlu etti. Aşk mı diye sormadan edemiyor.

3. Olivia Rodrigo - stupid song

Yeni neslin en başarılı müzisyenlerinden biri olan Olivia Rodrigo da Haziran ayını boş geçmedi.

4. Ariana Grande - hate that i made you love me

Verdiği kilolarla eleştirilen Ariana Grande, hate that i made you love me şarkısıyla yazı karşıladı.

5. Kehlani - Back and Forth (feat. Missy Elliott)

Missy Elliott'ın da uzun süre sonra piyasalara döndüğü Kehlani'nin Back and Forth klibi enerji ve renk dolu.

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6. İrem Derici - Durum Çok Acil

İrem Derici üst üste yayınladığı klipleriyle piyasayı domine ediyor. Durum Çok Acil aslı şarkısını çektiği klip de oldukça renkli olmuş.

7. Beren - Honey Bee

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Beren Saat, çok konuşulan Honey Bee klibiyle sosyal medya gündemine yerleşti.

8. Emir Can İğrek - Geçmiş Geçmişte

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Emir Can İğrek de Geçmiş Geçmişte isimli şarkısına çektiği kliple sevenlerini mutlu etti. 2000'li yılların kliplerine benzememiş mi?

9. BLOK3 - SON Bİ DANS

Gündemden düşmeyen BLOK3, Son Bi Dans klibiyle yine çok konuşulacak.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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