article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Shakespeare Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Shakespeare Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
07.04.2026 - 16:01

Eğer William Shakespeare bugün yaşasaydı, muhtemelen kalemi bir elinde, kulaklığı diğerinde olurdu. Aşkın en trajik halini de, iktidarın en kirli oyunlarını da yazmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani playlisti de öyle sıradan olmazdı. Dram var, tutku var, ihanet var, hatta biraz delilik bile var. Sahne kapanıyor, perde aralanıyor ve Shakespeare’in kulaklığından sızan şarkılara geçiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hozier - Take Me To Church

Shakespeare’in din, aşk ve günah üçgenine bayıldığını biliyoruz. Bu şarkı da tam olarak o karanlık romantizmi taşıyor. Hozier bu parçayı yazarken modern ilişkilerdeki kutsallık algısını sorguluyor, ki bu da Shakespeare’in eserlerindeki ikiyüzlü toplum yapısına birebir uyuyor. Şarkı aslında bir aşk şarkısı gibi görünse de alt metni oldukça politik. Romeo ile Juliet kilisede evlenirken arkada bu çalabilirdi. Fazla mı dramatik? Shakespeare için asla!

2. Lana Del Rey - Young and Beautiful

Zamanın geçiciliği ve güzelliğin çürümesi… Shakespeare soneleriyle bu temayı adeta parçalamıştı. Bu şarkı da tam olarak o hissi veriyor. Lana’nın melankolik sesi, Juliet’in balkondaki monoloğuna fon müziği olurdu. Şarkı bir film için yazıldı ama kendi başına edebi bir metin gibi okunabiliyor. Shakespeare yaşasa bu sözleri kesin kıskanırdı.

3. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know

Kafanın içindeki takıntılı aşk düşüncelerini anlatan şarkı, Hamlet’in zihinsel karmaşasına selam çakıyor. Kararsızlık, iç monologlar, sürekli sorgulama… Tam Hamletlik. İlginçtir, bu parça grubun en karanlık ama en popüler işlerinden biri oldu. Shakespeare de popülerlik ile derinliği aynı potada eritme ustasıydı.

4. Florence and the Machine - Shake It Out

Günahlarından arınmaya çalışan bir ruh hali. Lady Macbeth’in ellerini yıkarken söylediği bir şarkı olabilirdi bu. Florence’ın güçlü vokali zaten teatral bir hava taşıyor. Şarkının ilhamı, geçmiş hatalardan kurtulma isteği. Shakespeare karakterlerinin çoğu da zaten kendi yaptıklarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

5. Radiohead - Creep

Yabancılaşma ve kendini değersiz hissetme… Hamlet de, Othello da bu duyguları yaşamıştı. Bu şarkı ilk çıktığında grup tarafından pek sevilmemişti ama zamanla kült haline geldi. Tıpkı bazı Shakespeare eserlerinin ilk başta anlaşılmayıp sonra başyapıt sayılması gibi. Şarkının kırılgan yapısı insanı içten içe çökertiyor. Shakespeare olsaydı bu hissi sahneye taşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Billie Eilish - bury a friend

Karanlık, rahatsız edici ve biraz da delice. Macbeth’in zihnine girsek böyle bir ses duyardık. Billie bu şarkıda bir canavarın perspektifinden yazıyor sözleri. Shakespeare de karakterlerinin karanlık taraflarını göstermekten asla çekinmezdi. Şarkı, dinleyeni rahatsız ederek etki yaratıyor. Tıpkı Shakespeare’in trajedileri gibi.

7. The Weeknd - Call Out My Name

Othello’nun Desdemona’ya olan saplantılı aşkı bu şarkıyla birebir örtüşüyor. The Weeknd bu parçayı kişisel bir ayrılık sonrası yazmış. Şarkının duygusal yoğunluğu oldukça yüksek. Shakespeare’in aşkı genelde huzur değil, kaos getirirdi. Şarkı da tam o kaosun sesi.

8. Adele - Rolling in the Deep

Rolling in the Deep tam bir Lady Macbeth enerjisi taşıyor. Adele bu parçayla dünya çapında patladı ve şarkı uzun süre listelerin zirvesinde kaldı. Güçlü vokal ve güçlü duygu birleşince ortaya böyle bir şey çıkıyor. Shakespeare olsaydı bu şarkıyı kesin bir entrika sahnesine koyardı.

9. Lorde - Royals

Güç, sınıf ve statü eleştirisi, Shakespeare’in krallarla derdi hiç bitmedi. Lorde bu şarkıyı yazdığında sadece 16 yaşındaydı, ki bu da ayrı bir başarı hikayesi. Şarkı lüks hayatı eleştirirken aslında sistemin kendisini sorguluyor. Shakespeare de krallık sisteminin iç yüzünü gösterirdi.

10. David Bowie - Heroes

İmkansız bir aşkın kısa süreli zaferi, Romeo ve Juliet’in bir günlüğüne kazandığı mutluluk gibi. Bowie bu şarkıyı Berlin Duvarı’nın gölgesinde yazdı. Gerçek bir çiftin hikayesinden ilham alıyor. Shakespeare’in eserlerinde de aşk çoğu zaman zamana karşı yarışır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Amy Winehouse - Back to Black

Back to Black aşkın karanlık tarafına iniyor. Shakespeare’in trajedileri zaten bu inişin haritası gibi. Amy bu şarkıyı kişisel hayatından yola çıkarak yazdı.

12. Coldplay - Viva la Vida

Coldplay bu parçada eski bir kralın gözünden hikaye anlatıyor. Şarkı tarihsel referanslarla dolu. Shakespeare de tarih oyunlarında benzer temaları işledi. Güç gelir, güç gider ama hikaye kalır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın