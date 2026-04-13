Seyahatname'de İsmi Geçen Şifalı Anadolu Lezzeti: 3 Kaşığı 1 Gün Tok Tutuyor!

İbrahim Çakar, kültürel bir miras olan İç Anadolu'nun köklü lezzetlerinden gavutu, bugünlere taşıyan isimlerden biri. Çakar, Konya'nın Hadim ilçesinde Bolat Mahallesi'nde yaşıyor ve tanıdıklarıyla birlikte gavutu yapmaya devam ediyor. Ancak gavut yapmayı bilen kişi sayısının oldukça az olduğunu da ekliyor.

Çakar, 'Gavut geleneğini biz devam ettiriyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir miras. Şimdilerde pek yapan yok. Gavut bize çok eskilerden kalma. Seyahatname eserinde de ismi geçen çok eski bir yiyeceğimiz' diyor.