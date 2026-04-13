Seyahatname'de İsmi Geçen Şifalı Anadolu Lezzeti: 3 Kaşığı 1 Gün Tok Tutuyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 10:11

İç Anadolu’da dede mirası, yüzyıllık lezzet ‘gavut’, geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor. Nesilden nesile aktarılan bu lezzetin, Seyahatname'de bile geçtiği söyleniyor. Geçmiş dönemlerde göç edenlerin yanına gavut almadan yola çıkmadığı, gavuttan 3 kaşık yiyen tüm gün tok kaldığı belirtiliyor!

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan gavut, hem besleyici özelliği hem de tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor.

İbrahim Çakar, kültürel bir miras olan İç Anadolu'nun köklü lezzetlerinden gavutu, bugünlere taşıyan isimlerden biri. Çakar, Konya'nın Hadim ilçesinde Bolat Mahallesi'nde yaşıyor ve tanıdıklarıyla birlikte gavutu yapmaya devam ediyor. Ancak gavut yapmayı bilen kişi sayısının oldukça az olduğunu da ekliyor.

Çakar, 'Gavut geleneğini biz devam ettiriyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir miras. Şimdilerde pek yapan yok. Gavut bize çok eskilerden kalma. Seyahatname eserinde de ismi geçen çok eski bir yiyeceğimiz' diyor.

Gavutun içerisinde 8 çeşit malzeme bulunuyor.

Gavut içerisinde buğday, mısır, nohut, arpa, menengiç, ahlat, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği bulunuyor. Çakar, gavutun yapım sürecini şöyle anlatıyor: 'Malzemeleri sacın üzerinde kavuruyoruz, soğutuyoruz, sonra el değirmeninde undan biraz daha kalın şekilde öğütüyoruz. Hazırlanan karışım farklı şekillerde tüketilebilir. Bunu pekmezle karıştırıp yiyoruz. Dünyanın en doğal tatlısı. Şekerle, pekmezle veya tereyağıyla kavurup yiyenler var ama benim tavsiyem pekmezle karıştırıp yemek. En doğalı ve güzelidir.'

Lif ve protein açısından zengin bir gıda olan gavut, uzun süre tokluk hissi sağlıyor. 'Öğle yemeğinden sonra, akşam 3 kaşık gavut yiyen kişi tok bir şekilde günü tamamlayabilir.' diyen Çakar, gavutun geçmişte göç kültüründe önemli bir yiyecek olduğunu belirtiyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
