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Seyahat Alışkanlıklarına Göre Yol Boyunca Replay Yapacağın Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Seyahat Alışkanlıklarına Göre Yol Boyunca Replay Yapacağın Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 21:13

Seyahat alışkanlıklarına göre yol boyu replay yapacağın o şarkı hangisi?

Cevabı bu testte!

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1. İlk soruyla başlayalım! Seyahatlerinde yapmayı en çok sevdiğin şey hangisi?

2. Peki ya hangi ulaşım aracı tam senlik?

3. Tatiilerde yanında olmazsa olmaz eşyan hangisi?

4. Bir ülkeyi keşfederken en çok ilgini çeken şey nedir?

5. Peki ya seyahat sırasında genellikle nerede konaklarsın?

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6. Seyahat ettiğin bir yerde karşılaştığın en büyük kültür şoku ne oldu?

7. Peki seyahatteyken genelde ne tür fotoğraflar çekersin?

8. Bir tatilde en çok hangi tür hatıralık almayı tercih edersin?

Güneye Giderken

Uzak Yol

Naçar!

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