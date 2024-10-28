Seyahat Alışkanlıklarına Göre Yol Boyunca Replay Yapacağın Şarkıyı Söylüyoruz!
Seyahat Alışkanlıklarına Göre Yol Boyunca Replay Yapacağın Şarkıyı Söylüyoruz!
Seyahat alışkanlıklarına göre yol boyu replay yapacağın o şarkı hangisi?
Cevabı bu testte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk soruyla başlayalım! Seyahatlerinde yapmayı en çok sevdiğin şey hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki ya hangi ulaşım aracı tam senlik?
3. Tatiilerde yanında olmazsa olmaz eşyan hangisi?
4. Bir ülkeyi keşfederken en çok ilgini çeken şey nedir?
5. Peki ya seyahat sırasında genellikle nerede konaklarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın