Sevgilisini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Tunaboylu "Yanlışlıkla" Dedi
Sevgilisini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Tunaboylu "Yanlışlıkla" Dedi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, geçtiğimiz yaz sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Mahkeme karşısına çıkan Tunaboylu, kendini 'isteyerek vurmadım, mağdurum' diyerek savundu.
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik'in kendisinden şikayetçi olmasıyla gündeme gelmişti.
9 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Can Tunaboylu savunmasında "Karama yumruk atmaya başladı. Kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi." dedi.
Tunaboylu, Aybike Çelik'e isteyerek vurmadığını ve mağdur olduğunu ifade etti.
Aybike Çelik ise yaşadıklarından sonra "aşık olduğumu düşündüm, onu korumak için şikayetçi olmadım" dedi.
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Mahkeme tanıkların bir sonraki celsede hazırlanması adına duruşmayı erteledi.
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