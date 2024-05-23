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Sevgilisini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Tunaboylu "Yanlışlıkla" Dedi

Sevgilisini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Tunaboylu "Yanlışlıkla" Dedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 14:22

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, geçtiğimiz yaz sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Mahkeme karşısına çıkan Tunaboylu, kendini 'isteyerek vurmadım, mağdurum' diyerek savundu.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik'in kendisinden şikayetçi olmasıyla gündeme gelmişti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik'in kendisinden şikayetçi olmasıyla gündeme gelmişti.

4 Haziran 2023 tarihinde kendisini darp ettiği iddiasıyla 12 gün sonra Tunaboylu'dan şikayetçi olan Çelik dava açmıştı.

9 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

9 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Tunaboylu'nun yargılanması başlanmıştı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sakın Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik avukatları ile birlikte katıldı.

Can Tunaboylu savunmasında "Karama yumruk atmaya başladı. Kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi." dedi.

Can Tunaboylu savunmasında "Karama yumruk atmaya başladı. Kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi." dedi.

'Annem ve babam sanatçı, ben de müzisyenin. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım. Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu. Kendisi aynı yıl Mart ayında protez tırnakları ile benim vücudumu çizip gözümü morartmıştı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. ’Yeter artık’ diyerek kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi.'

Tunaboylu, Aybike Çelik'e isteyerek vurmadığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

Tunaboylu, Aybike Çelik'e isteyerek vurmadığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

'Cinnet geçirerek bana saldırmaya başladı. Kendisine isteyerek vurmadım. Tam göremedim ama darbe suratına geldi sanırım. Sinir krizleri asla bitmedi. Kendisini sakinleştiremedim. Sabaha karşı polis çağırdım. İkimizde şikayetçi olmadık. Kendisine yumruk attığımı söylüyor fakat bunlar gerçek dışı. Kasten yapmadım. Kıskançlık seviyesi arttıkça bu noktaya gelindi. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum.'

Aybike Çelik ise yaşadıklarından sonra "aşık olduğumu düşündüm, onu korumak için şikayetçi olmadım" dedi.

Aybike Çelik ise yaşadıklarından sonra "aşık olduğumu düşündüm, onu korumak için şikayetçi olmadım" dedi.

'Bana karşı ilk şiddeti tekme ile gerçekleşti. Suratıma ve karnıma bir çok kez darpta bulundu. Sinirlenince evdeki eşyalara da zarar veriyordu. 7 Mayıs tarihinde beraber yaşadığımız evin önünde de beni darp etti. Yere düştüm, kafamı yere çarptı. Kafama dikiş atıldı. Doktorla beni yalnız bırakmadı. Ben de düştüğümü söyleyip şikayetçi olmadım. Yersiz bir kıskançlığım hiç olmadı. Olay günü bana yumruk attı. Daha önce yaptığı gibi tırnaklarımı göğsüme bastırdı ve tırnaklarım kırıldı. Sanığa aşık olduğumu düşündüğüm için bu ve diğer olaylarda onu korumak adına şikayetçi olmadım. Dahil olduğu müzik grubunun vokalisti de hamile eşini darp ettiği haberlerini okudum. Sonrasında darp raporu almamam için evde tutulduğumu anladım. Şikayetçi olmaya o zaman karar verdim. Şikayetçiyim.'

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Mahkeme tanıkların bir sonraki celsede hazırlanması adına duruşmayı erteledi.

Mahkeme tanıkların bir sonraki celsede hazırlanması adına duruşmayı erteledi.

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