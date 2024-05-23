Sevgilisini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Tunaboylu "Yanlışlıkla" Dedi

'Bana karşı ilk şiddeti tekme ile gerçekleşti. Suratıma ve karnıma bir çok kez darpta bulundu. Sinirlenince evdeki eşyalara da zarar veriyordu. 7 Mayıs tarihinde beraber yaşadığımız evin önünde de beni darp etti. Yere düştüm, kafamı yere çarptı. Kafama dikiş atıldı. Doktorla beni yalnız bırakmadı. Ben de düştüğümü söyleyip şikayetçi olmadım. Yersiz bir kıskançlığım hiç olmadı. Olay günü bana yumruk attı. Daha önce yaptığı gibi tırnaklarımı göğsüme bastırdı ve tırnaklarım kırıldı. Sanığa aşık olduğumu düşündüğüm için bu ve diğer olaylarda onu korumak adına şikayetçi olmadım. Dahil olduğu müzik grubunun vokalisti de hamile eşini darp ettiği haberlerini okudum. Sonrasında darp raporu almamam için evde tutulduğumu anladım. Şikayetçi olmaya o zaman karar verdim. Şikayetçiyim.'