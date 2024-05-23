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Ümit Erdim'le Boşanan Seda Çınar Soluğu Kafa Dinleme Tatilinde Aldı

Ümit Erdim'le Boşanan Seda Çınar Soluğu Kafa Dinleme Tatilinde Aldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.05.2024 - 11:56

Ümit Erdim ve Seda Çınar sosyal medyanın sevilen çiftleri arasındaydı. İkili dünyalar tatlısı iki kız çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz hafta öğrendik ki sevilen çift boşanmış! Seda Çınar ise ayrılığın ardından kafasını toplamak için kendini tatile atmış.

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Ümit Erdim ve Seda Çınar, 2017 yılında evlenmişti hatırlarsanız.

Ümit Erdim ve Seda Çınar, 2017 yılında evlenmişti hatırlarsanız.

Hayat Bilgisi dizisinin Arif'i olarak tanıdığımız ünlü oyuncu bu süreçte yıllar içerisinde sosyal medyaya daha çok yönelmişi kilo vermiş ve değişimiyle dikkat çekmişti.

Eşi Seda Çınar da sosyal medyayı aktif kullanan bir isim haline gelmiş ve fenomen olmuştu. Tabii güzeller güzeli kızlarının da buna çok desteği oldu!

Eşi Seda Çınar da sosyal medyayı aktif kullanan bir isim haline gelmiş ve fenomen olmuştu. Tabii güzeller güzeli kızlarının da buna çok desteği oldu!

İlk kızları Ses'i 2018'de ve daha sonra 2022'de kızları Ela'yı kucaklarına alan çiftin mutluluğu her zaman fotoğraflardan bizlere de yansıyordu. Takip etmekten oldukça keyif aldığımız bir aileydi.

Derken beklenmedik bir durum dikkat çekti. Seda Erdim, sosyal medyada kullanıcı adını Seda Çınar yaptı.

Derken beklenmedik bir durum dikkat çekti. Seda Erdim, sosyal medyada kullanıcı adını Seda Çınar yaptı.

Uzun süredir sosyal medyada birlikte paylaşım yapmadıkları görülen çiftin bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Seda Çınar'ın adını değiştirdiğini görenler ise hemen mesaj atmaya başladı. Erdim soyadını silmesi boşandıkları yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Derken ikiliden konuya ilişkin açıklama geldi. Boşanma doğrulandı.

Derken ikiliden konuya ilişkin açıklama geldi. Boşanma doğrulandı.

İkilinin Nisan ayında anlaşmalı olarak boşandıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada çıkan olumsuz haberleri ise yalanladılar ve böyle bir durum olmadığını ifade ettiler.

Gündemde yine de pek çok iddia dolaşırken, Seda Çınar'ın sosyal medyada göndermeli ve imalı paylaşımları da durmak bilmiyordu. Kendisi yaşananların üstüne soluğu tatilde aldı.

Gündemde yine de pek çok iddia dolaşırken, Seda Çınar'ın sosyal medyada göndermeli ve imalı paylaşımları da durmak bilmiyordu. Kendisi yaşananların üstüne soluğu tatilde aldı.

Instagram hesabında imalı paylaşımlar yapan Seda Çınar, boşanmanın ardından bir de imaj değişikliğine gitmişti.

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Marmaris'e tatile giden Seda Çınar'ın "kafa tatili" pozları bir hayli dikkat çekti.

Marmaris'e tatile giden Seda Çınar'ın "kafa tatili" pozları bir hayli dikkat çekti.

Keyifli tatiller dileriz...

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