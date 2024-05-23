Ümit Erdim'le Boşanan Seda Çınar Soluğu Kafa Dinleme Tatilinde Aldı

Ümit Erdim ve Seda Çınar sosyal medyanın sevilen çiftleri arasındaydı. İkili dünyalar tatlısı iki kız çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz hafta öğrendik ki sevilen çift boşanmış! Seda Çınar ise ayrılığın ardından kafasını toplamak için kendini tatile atmış.