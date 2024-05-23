Ümit Erdim'le Boşanan Seda Çınar Soluğu Kafa Dinleme Tatilinde Aldı
Ümit Erdim'le Boşanan Seda Çınar Soluğu Kafa Dinleme Tatilinde Aldı
Ümit Erdim ve Seda Çınar sosyal medyanın sevilen çiftleri arasındaydı. İkili dünyalar tatlısı iki kız çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz hafta öğrendik ki sevilen çift boşanmış! Seda Çınar ise ayrılığın ardından kafasını toplamak için kendini tatile atmış.
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Ümit Erdim ve Seda Çınar, 2017 yılında evlenmişti hatırlarsanız.
Eşi Seda Çınar da sosyal medyayı aktif kullanan bir isim haline gelmiş ve fenomen olmuştu. Tabii güzeller güzeli kızlarının da buna çok desteği oldu!
Derken beklenmedik bir durum dikkat çekti. Seda Erdim, sosyal medyada kullanıcı adını Seda Çınar yaptı.
Derken ikiliden konuya ilişkin açıklama geldi. Boşanma doğrulandı.
Gündemde yine de pek çok iddia dolaşırken, Seda Çınar'ın sosyal medyada göndermeli ve imalı paylaşımları da durmak bilmiyordu. Kendisi yaşananların üstüne soluğu tatilde aldı.
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Marmaris'e tatile giden Seda Çınar'ın "kafa tatili" pozları bir hayli dikkat çekti.
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