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Sevgilinizle Sakin Sakin Otururken Arkada Dinleyebileceğiniz 14 The Ocelots Parçası

etiket Sevgilinizle Sakin Sakin Otururken Arkada Dinleyebileceğiniz 14 The Ocelots Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 23:12

Biraz da romantizm şart... Sevgilinizle romantik romantik otururken arka planda çalacak ve duygularınızı pekiştirecek birbirinden keyifli One Tribe parçalarını aşıklar için derledik. O zaman mumları yakın, müziğin sesini açın...

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1. The Switch

2. Read My Mind

3. The Time We Need To Decide

4. Gold

5. In Me All Along

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6. Crying, Loving, Laughing, Lying

7. Till We Get There

8. Mack The Knife

9. To Call it Living

10. Nothing Rhymed

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11. Behind the Beautiful Forevers

12. Heart of Saturday Night

13. Postcards

14. Strangers in the Stairways

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Begüm
Begüm
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