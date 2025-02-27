Sevgilinizle Romantik Bir Akşam Yemeğinde Arkada Çalacak 12 Norah Jones Parçası
Sevgilinizle Romantik Bir Akşam Yemeğinde Arkada Çalacak 12 Norah Jones Parçası
Sevgilinizle romantik bir akşam yemeği planlıyorsanız, mum ışığı ve şık bir masa yeterli değil! O anları gerçekten özel kılan şey, arkada çalan doğru müziklerdir! Norah Jones’un büyüleyici sesiyle, aşkınızı notalara dökmeye ne dersiniz?
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1. Don’t Know Why
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2. Come Away With Me
3. Sunrise
4. The Nearness of You
5. What Am I to You?
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6. Feelin’ the Same Way
7. Turn Me On
8. Lonestar
9. Be Here to Love Me
10. Those Sweet Words
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11. One Flight Down
12. Seven Years
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