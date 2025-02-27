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Sevgilinizle Romantik Bir Akşam Yemeğinde Arkada Çalacak 12 Norah Jones Parçası

etiket Sevgilinizle Romantik Bir Akşam Yemeğinde Arkada Çalacak 12 Norah Jones Parçası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 21:57

Sevgilinizle romantik bir akşam yemeği planlıyorsanız, mum ışığı ve şık bir masa yeterli değil! O anları gerçekten özel kılan şey, arkada çalan doğru müziklerdir! Norah Jones’un büyüleyici sesiyle, aşkınızı notalara dökmeye ne dersiniz?

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1. Don’t Know Why

2. Come Away With Me

3. Sunrise

4. The Nearness of You

5. What Am I to You?

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6. Feelin’ the Same Way

7. Turn Me On

8. Lonestar

9. Be Here to Love Me

10. Those Sweet Words

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11. One Flight Down

12. Seven Years

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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