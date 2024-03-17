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Sevgilinize Onu Ne Kadar Çok Sevdiğinizi Hissettirecek 11 Aşk Şarkısı

etiket Sevgilinize Onu Ne Kadar Çok Sevdiğinizi Hissettirecek 11 Aşk Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 14:01

Sevgilinize onu sevdiğinizi söylemenin çeşitli yolları vardır. O yollardan bir tanesi de ona şarkı göndermek!

Ona ne kadar sevildiğini hissettirecek şarkıları sıralıyoruz!

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1. Aşk [Official Video] - Gökhan Türkmen #Aşk

2. Gülşen - Nazar Değmesin

3. Hakan Altun - Aşk Bahçemsin ( Official Video )

4. Yaşar- ALDANIRIM

5. Ta Uzak Yollardan

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6. Buray - İstersen (Official Music Video)

7. Toygar Isikli - Sen Esittir Ben

8. İlyas Yalçıntaş - Sadem

9. Aslı Güngör - Aşk Herşeye Değer

10. Pinhâni - Ne Güzel Güldün

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11. Duman - Yürek

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