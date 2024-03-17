Sevgilinize Onu Ne Kadar Çok Sevdiğinizi Hissettirecek 11 Aşk Şarkısı
Sevgilinize Onu Ne Kadar Çok Sevdiğinizi Hissettirecek 11 Aşk Şarkısı
Sevgilinize onu sevdiğinizi söylemenin çeşitli yolları vardır. O yollardan bir tanesi de ona şarkı göndermek!
Ona ne kadar sevildiğini hissettirecek şarkıları sıralıyoruz!
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1. Aşk [Official Video] - Gökhan Türkmen #Aşk
2. Gülşen - Nazar Değmesin
3. Hakan Altun - Aşk Bahçemsin ( Official Video )
4. Yaşar- ALDANIRIM
5. Ta Uzak Yollardan
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6. Buray - İstersen (Official Music Video)
7. Toygar Isikli - Sen Esittir Ben
8. İlyas Yalçıntaş - Sadem
9. Aslı Güngör - Aşk Herşeye Değer
10. Pinhâni - Ne Güzel Güldün
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11. Duman - Yürek
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