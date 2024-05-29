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Sevgilinin Karakterinden Bahset, Aşkınızı Tazeleyecek Şarkıyı Önerelim!

etiket Sevgilinin Karakterinden Bahset, Aşkınızı Tazeleyecek Şarkıyı Önerelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 17:31

Sevgilinin karakteri, onunla geçirdiğin her anı renklendirir ve ilişkinizi şekillendirir. Şimdi, sevgilinin karakterinden bahset, biz de size ilişkinizi tazeleyecek bir şarkı önerisinde bulunalım.

Haydi teste👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi durumda partnerin daha rahat hisseder?

2. Partnerindeki kıskançlık seviyesini puanlar mısın?

3. Partnerin aşağıdakilerden hangisini tercih eder?

4. Dürüst ol! Son 1 ay içinde en az 3 gece birbirinize kırgın uyudunuz mu?

5. Birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?

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6. Onun burcunu öğrenelim!

7. Şimdi de senin burcunu öğrenelim. Bu soru ne kadar iyi anlaştığınızı anlamamız için çok önemli :D

8. Son olarak, sevgilinle aranızda ne kadar yaş farkı var?

Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma (Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları)

Batuhan Kordel - Sıcak Şarap

Sezen Aksu - Ben Her Bahar Aşık Olurum (Official Video)

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