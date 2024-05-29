Sevgilinin Karakterinden Bahset, Aşkınızı Tazeleyecek Şarkıyı Önerelim!
Sevgilinin Karakterinden Bahset, Aşkınızı Tazeleyecek Şarkıyı Önerelim!
Sevgilinin karakteri, onunla geçirdiğin her anı renklendirir ve ilişkinizi şekillendirir. Şimdi, sevgilinin karakterinden bahset, biz de size ilişkinizi tazeleyecek bir şarkı önerisinde bulunalım.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi durumda partnerin daha rahat hisseder?
2. Partnerindeki kıskançlık seviyesini puanlar mısın?
3. Partnerin aşağıdakilerden hangisini tercih eder?
4. Dürüst ol! Son 1 ay içinde en az 3 gece birbirinize kırgın uyudunuz mu?
5. Birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?
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