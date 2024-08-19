Sevgilin Sana Baktığında Kafasında Hangi Şarkı Çalıyor?
Sevgilin Sana Baktığında Kafasında Hangi Şarkı Çalıyor?
Sevgilin sana baktığında ilk aklına gelen, ortamı film sahnesine çeviren şarkı hangisi?
Hazırsan bu testte bu soruyu cevaplıyoruz!
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1. Öncelikle kıyafetlerinde en çok tercih ettiğin rengi öğrenelim!
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2. Peki ya sevgilin sana çoğunlukla nasıl hitap ediyor?
3. Şu anda hangi tipte bir parfüm kullanıyorsun?
4. Sevgilin sana bir çiçek alacak olsa hangisini tercih ederdi sence?
5. Sevgilinin favori rengi hangisi?
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