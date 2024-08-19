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Sevgilin Sana Baktığında Kafasında Hangi Şarkı Çalıyor?

etiket Sevgilin Sana Baktığında Kafasında Hangi Şarkı Çalıyor?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:18

Sevgilin sana baktığında ilk aklına gelen, ortamı film sahnesine çeviren şarkı hangisi?

Hazırsan bu testte bu soruyu cevaplıyoruz!

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1. Öncelikle kıyafetlerinde en çok tercih ettiğin rengi öğrenelim!

2. Peki ya sevgilin sana çoğunlukla nasıl hitap ediyor?

3. Şu anda hangi tipte bir parfüm kullanıyorsun?

4. Sevgilin sana bir çiçek alacak olsa hangisini tercih ederdi sence?

5. Sevgilinin favori rengi hangisi?

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6. Peki ya sevgilinin sana en çok yakıştırdığı renk hangisi?

7. Siz genel olarak nasıl bir çiftsiniz?

8. Son olarak, sevgilini durup dururken seni izlerken bulduğun oluyor mu?

Bruno Mars - Just The Way You Are (Official Music Video)

Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)

Elton John - Your Song (Top Of The Pops 1971)

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