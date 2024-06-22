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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 10:01

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Piramitlerin uzaylılar tarafından inşaa edildiğine kesinlikle inanmıştı."

1. "Piramitlerin uzaylılar tarafından inşaa edildiğine kesinlikle inanmıştı."

'Ne kadar fazla bunun böyle olmadığına dair tartışsak bile hiçbir zaman işe yaramadı.'

2. "Aramızda kertenkele insanların yaşadığını ve hatta en büyük politikacıların birçoğunun kertenkele insanlar olduğunu düşünüyordu."

2. "Aramızda kertenkele insanların yaşadığını ve hatta en büyük politikacıların birçoğunun kertenkele insanlar olduğunu düşünüyordu."

3. "İnanır mısınız bilmiyorum ama küresel ısınmanın yalan olduğunu ve dünyanın doğal olarak yazları sıcak olduğunu söylüyordu."

3. "İnanır mısınız bilmiyorum ama küresel ısınmanın yalan olduğunu ve dünyanın doğal olarak yazları sıcak olduğunu söylüyordu."

4. "En garibi benimkidir diye düşünüyorum çünkü bir keresinde onu arabasıyla konuşurken yakaladım."

4. "En garibi benimkidir diye düşünüyorum çünkü bir keresinde onu arabasıyla konuşurken yakaladım."

5. "Tam bir fitness manyağıydı. Doğum günümde bile spor salonuna gitti ve hatta doğum günü kutlamama geç kaldı..."

5. "Tam bir fitness manyağıydı. Doğum günümde bile spor salonuna gitti ve hatta doğum günü kutlamama geç kaldı..."
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6. "İnatla saçları jiletle kesmenin daha kalın çıkmasına yardımcı olacağını söylüyordu."

6. "İnatla saçları jiletle kesmenin daha kalın çıkmasına yardımcı olacağını söylüyordu."

'Saç ektirse yeterdi aslında...'

7. "Bildiğiniz filmlerin gerçek olduğunu düşündüğü oluyordu."

7. "Bildiğiniz filmlerin gerçek olduğunu düşündüğü oluyordu."

'Özellikle korku filmi izledikten sonra birkaç gün uyumakta zorluk çekerdi.'

8. "Vantilatörün seni öldürebileceğine inanıyordu!"

8. "Vantilatörün seni öldürebileceğine inanıyordu!"

'Akşam uyurken vantilatörü açarsan gelen esinti seni öldürecek kadar zararlı olabiliyormuş...'

9. "Dinozorları aynı ejderhalar gibi sahte masal karakterleri sanıyordu."

9. "Dinozorları aynı ejderhalar gibi sahte masal karakterleri sanıyordu."

10. "Marketten aldığımız yumurtaların yeterince bekleyince civciv olacağını düşünmüştü..."

10. "Marketten aldığımız yumurtaların yeterince bekleyince civciv olacağını düşünmüştü..."
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11. "Mesajlaşırken emoji kullanmıyorum diye kavga etmiştik desem..."

11. "Mesajlaşırken emoji kullanmıyorum diye kavga etmiştik desem..."

'Mesajlaşma tonum 'çok soğuk' geliyormuş.'

12. "Abimle sarılıyoruz diye kıskanmıştı resmen."

'Kıskançlığında bir sınırı var yani...'

13. "Ancak üçüncü randevumuzdan sonra akşamları son ses gazlayarak motor sürenlerden olduğunu öğrendim."

13. "Ancak üçüncü randevumuzdan sonra akşamları son ses gazlayarak motor sürenlerden olduğunu öğrendim."

'Ondan sonra dördüncü randevumuz olmadı zaten.'

14. "100 derecede 20 dakika pişirmesi gereken yemeği 200 derece 10 dakika pişirmeyi denemişti ve daha sonra yemek yanınca şaşırmıştı."

14. "100 derecede 20 dakika pişirmesi gereken yemeği 200 derece 10 dakika pişirmeyi denemişti ve daha sonra yemek yanınca şaşırmıştı."

15. "İkiz kardeşinin çekici olup olmadığını sordu, evet diyince bana küstü."

15. "İkiz kardeşinin çekici olup olmadığını sordu, evet diyince bana küstü."

'Hayır desem tepkisi ne olacaktı çok merak ediyorum...'

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