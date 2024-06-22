Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "Piramitlerin uzaylılar tarafından inşaa edildiğine kesinlikle inanmıştı."
2. "Aramızda kertenkele insanların yaşadığını ve hatta en büyük politikacıların birçoğunun kertenkele insanlar olduğunu düşünüyordu."
3. "İnanır mısınız bilmiyorum ama küresel ısınmanın yalan olduğunu ve dünyanın doğal olarak yazları sıcak olduğunu söylüyordu."
4. "En garibi benimkidir diye düşünüyorum çünkü bir keresinde onu arabasıyla konuşurken yakaladım."
5. "Tam bir fitness manyağıydı. Doğum günümde bile spor salonuna gitti ve hatta doğum günü kutlamama geç kaldı..."
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6. "İnatla saçları jiletle kesmenin daha kalın çıkmasına yardımcı olacağını söylüyordu."
7. "Bildiğiniz filmlerin gerçek olduğunu düşündüğü oluyordu."
8. "Vantilatörün seni öldürebileceğine inanıyordu!"
9. "Dinozorları aynı ejderhalar gibi sahte masal karakterleri sanıyordu."
10. "Marketten aldığımız yumurtaların yeterince bekleyince civciv olacağını düşünmüştü..."
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11. "Mesajlaşırken emoji kullanmıyorum diye kavga etmiştik desem..."
12. "Abimle sarılıyoruz diye kıskanmıştı resmen."
13. "Ancak üçüncü randevumuzdan sonra akşamları son ses gazlayarak motor sürenlerden olduğunu öğrendim."
14. "100 derecede 20 dakika pişirmesi gereken yemeği 200 derece 10 dakika pişirmeyi denemişti ve daha sonra yemek yanınca şaşırmıştı."
15. "İkiz kardeşinin çekici olup olmadığını sordu, evet diyince bana küstü."
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