Sevgililer Gününe Tek Girerken Yalnızlığın da Güzel Olduğunu Hatırlatan 12 Şarkı
Sevgililer Gününe Tek Girerken Yalnızlığın da Güzel Olduğunu Hatırlatan 12 Şarkı
14 Şubat'a tek başına girenler buraya! Yalnızlık demek üzülmek demek değildir. 14 Şubat'ı yalnızlığınla ve kendinle gurur duyup coşkuyla kutlayabilirsin. Nihayetinde sen önce kendini seviyorsun! İşte 14 Şubat'ta yalnızlığına ve sana eşlik edecek, enerjini yerine getirecek birbirinden iyi parçalar bu listede. Hazırsan aç müziğin sesini başlıyoruz!
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1. Melek Mosso & Evrencan Gündüz - Ben Böyleyim
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2. Nil Karaibrahimgil - Tek Taşımı Kendim Aldım
3. Kalben - Sadece
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5. Avicii - The Nights
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6. Sia - Unstoppable
7. The Killers - Mr. Brightside
8. Pink - So What
9. Coldplay - Adventure of a Lifetime
10. Billie Eilish - idontwannabeyouanymore
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11. Khalid - Location
12. Alanis Morissette - Hand In My Pocket
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