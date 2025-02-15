Sevgililer Günü’nde Çiçek Almayı Unutanların Kendini Teselli Ettiği 10 Şarkı
Sevgililer Günü’nde Çiçek Almayı Unutanların Kendini Teselli Ettiği 10 Şarkı
Unutkanlık insanın doğasında var. Çiçek alma kısmını unutmuş olabilirsiniz ama Sevgililer Günü’nün asıl ruhu sevgi değil mi zaten? (Kendimizi teselli ediyoruz, evet.) Bu şarkılar, unutkanlıklarınızı tatlı bir melodiye dönüştürecek ve sevgilinizin gönlünü almak için size moral verecek. Belki şarkının bir kısmını söyleyip onu güldürmeyi bile başarabilirsiniz!
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1. Nilüfer - Son Arzum
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2. Leonard Cohen - Dance Me to the End of Love
3. Gökhan Türkmen - Aşk
4. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
5. Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana
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6. Sezen Aksu - Canımsın Sen
7. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın
8. Yalın - Her Şey Sensin
9. Kalben - Yalakanım Bebeğim
10. Nil Karaibrahimgil - Hep Yanımda Kal
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