Sevgililer Günü’nde Çiçek Almayı Unutanların Kendini Teselli Ettiği 10 Şarkı

Unutkanlık insanın doğasında var. Çiçek alma kısmını unutmuş olabilirsiniz ama Sevgililer Günü’nün asıl ruhu sevgi değil mi zaten? (Kendimizi teselli ediyoruz, evet.) Bu şarkılar, unutkanlıklarınızı tatlı bir melodiye dönüştürecek ve sevgilinizin gönlünü almak için size moral verecek. Belki şarkının bir kısmını söyleyip onu güldürmeyi bile başarabilirsiniz!