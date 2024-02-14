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Sevgililer Günü'nde Aşkınıza Yemek Yaparken Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı

etiket Sevgililer Günü'nde Aşkınıza Yemek Yaparken Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:27

Sevgililer Günü yine geldi çattı. Aşkınızla evde zaman geçirip birlikte yemek yaparken dinlemeniz gereken şarkılardan bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeeer!

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1. Stephen Sanchez - Until I Found You

2. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

3. Tom Odell - Another Love

4. Christina Perri - A Thousand Years

5. The Weeknd - In Your Eyes

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6. Apocalypse - Cigarettes After Sex

7. LP - Lost On You

8. Sting - Shape of My Heart

9. Kovacs - My Love

10. Whitney Houston - I Will Always Love You

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11. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

12. Kina - Get You The Moon ft. Snow

13. Maroon 5 - She Will Be Loved

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