Sevgililer Günü'nde Aşkınıza Yemek Yaparken Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı
Sevgililer Günü'nde Aşkınıza Yemek Yaparken Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı
Sevgililer Günü yine geldi çattı. Aşkınızla evde zaman geçirip birlikte yemek yaparken dinlemeniz gereken şarkılardan bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeeer!
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1. Stephen Sanchez - Until I Found You
2. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven
3. Tom Odell - Another Love
4. Christina Perri - A Thousand Years
5. The Weeknd - In Your Eyes
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6. Apocalypse - Cigarettes After Sex
7. LP - Lost On You
8. Sting - Shape of My Heart
9. Kovacs - My Love
10. Whitney Houston - I Will Always Love You
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11. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
12. Kina - Get You The Moon ft. Snow
13. Maroon 5 - She Will Be Loved
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