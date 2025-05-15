"Sevgi Emekti" Sözünü Kazandıran Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti
Her geçen gün kaybettiğimiz önemli isimlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ali Özgentürk Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki 'Sevgi emekti' sözünün yaratıcısıydı.
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Türk sineması bugün çok önemli bir değerini kaybetti. Senarist ve yönetmen Ali Özgentürk, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Türkiye'nin en iyi belgeselcisi olarak tanıdığımı gazeteci Nebil Özgentürk, abisinin vefatını bu sözlerle duyurdu.
Ali Özgentürk, Türk sineması seyircisine "Sevgi emektir" sözünü kazandıran sanatçıydı.
Özgentürk Ailesi'ne ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ali Özgentürk'e Türk Sineması'na verdiği katkılardan dolayı minnetle...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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