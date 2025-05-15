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"Sevgi Emekti" Sözünü Kazandıran Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti

"Sevgi Emekti" Sözünü Kazandıran Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
15.05.2025 - 13:01

Her geçen gün kaybettiğimiz önemli isimlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ali Özgentürk Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki 'Sevgi emekti' sözünün yaratıcısıydı.

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Türk sineması bugün çok önemli bir değerini kaybetti. Senarist ve yönetmen Ali Özgentürk, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk sineması bugün çok önemli bir değerini kaybetti. Senarist ve yönetmen Ali Özgentürk, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ali Özgentürk, Yılmaz Güney ve Atıf Yılmaz gibi önemli yönetmenlerin asistanlığını yaparak beyaz perdeye atım atmıştı. Ünlü yönetmenin en önemli işlerinden biri de Cengiz Aytmatov'un eseri olan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin senaristliği olmuştu.

Türkiye'nin en iyi belgeselcisi olarak tanıdığımı gazeteci Nebil Özgentürk, abisinin vefatını bu sözlerle duyurdu.

Türkiye'nin en iyi belgeselcisi olarak tanıdığımı gazeteci Nebil Özgentürk, abisinin vefatını bu sözlerle duyurdu.

Ali Özgentürk, Türk sineması seyircisine "Sevgi emektir" sözünü kazandıran sanatçıydı.

Ali Özgentürk, Türk sineması seyircisine "Sevgi emektir" sözünü kazandıran sanatçıydı.

'Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik..

Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı..

Simay ve Dünya'nın babasıydı..

Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi..

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un.

Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...

Çok üzgünüm..'

Özgentürk Ailesi'ne ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ali Özgentürk'e Türk Sineması'na verdiği katkılardan dolayı minnetle...

Özgentürk Ailesi'ne ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ali Özgentürk'e Türk Sineması'na verdiği katkılardan dolayı minnetle...

'Elveda Asya, elveda selvi boylum, al yazmalım, elveda bitmemiş türküm benim.'

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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