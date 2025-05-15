Ali Özgentürk Kimdir, Nereli? Ali Özgentürk Filmleri ve Hayatı
Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Özgentürk'ün vefatını kardeşi Nebile ÖZgentürk duyurdu. Yönetmen, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk, yaşamı boyunca birbirinden başarılı işlere imza atmış, filmleriyle milyonlar tarafından sevilmişti. Ali Özgentürk, Türk sinemasının bir mihenk taşı olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryosunu kaleme almıştı.
Peki Ali Özgentürk kimdir, nereli?
İşte merak edilenler...
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Ali Özgentürk Kimdir?
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Ali Özgentürk Kariyer Başlangıcı
Ali Özgentürk Filmleri ve Projeleri
Ali Özgentürk Neden Vefat Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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