Ali Özgentürk Kimdir, Nereli? Ali Özgentürk Filmleri ve Hayatı

Ali Özgentürk ünlü yönetmen ve senaristtir. Türk sinemasının en meşhur filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryosunu yazmıştır. Daha sonra Onur Kutlar ile birlikte Hazal filmini çekmiş ve bu filmle San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü almıştır.

Ali Özgentürk, Adana'da dünyaya geldi ve henüz çocuk yıllarında tiyatroya merak saldı. Adana Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyuncularından biri oldu. Lise hayatında da tiyatroda yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji okudu. İstanbul'da Can Yücel, Osman Arolat, Oğuz Aral, Selahattin Hilav gibi isimlerle tanıştı ve bir süre sonra onlarla turnelere çıkmaya başladı.

Ali Özgentürk Kaç Yaşında?

Ali Özgentürk, 1945 yılında dünyaya gelmiştir ve vefat ettiğinde 80 yaşındadır.

Ali Özgentürk Nereli?

Ali Özgentürk, Adanalıdır. Adana'da doğmuş, büyümüş ve üniversite yıllarına kadar burada yaşamıştır.