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Ali Özgentürk Kimdir, Nereli? Ali Özgentürk Filmleri ve Hayatı

Ali Özgentürk Kimdir, Nereli? Ali Özgentürk Filmleri ve Hayatı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 12:25

Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Özgentürk'ün vefatını kardeşi Nebile ÖZgentürk duyurdu. Yönetmen, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk, yaşamı boyunca birbirinden başarılı işlere imza atmış, filmleriyle milyonlar tarafından sevilmişti. Ali Özgentürk, Türk sinemasının bir mihenk taşı olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryosunu kaleme almıştı. 

Peki Ali Özgentürk kimdir, nereli? 

İşte merak edilenler...

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Ali Özgentürk Kimdir?

Ali Özgentürk Kimdir?

Ali Özgentürk ünlü yönetmen ve senaristtir. Türk sinemasının en meşhur filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryosunu yazmıştır. Daha sonra Onur Kutlar ile birlikte Hazal filmini çekmiş ve bu filmle San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü almıştır.

Ali Özgentürk, Adana'da dünyaya geldi ve henüz çocuk yıllarında tiyatroya merak saldı. Adana Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyuncularından biri oldu. Lise hayatında da tiyatroda yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji okudu. İstanbul'da Can Yücel, Osman Arolat, Oğuz Aral, Selahattin Hilav gibi isimlerle tanıştı ve bir süre sonra onlarla turnelere çıkmaya başladı.

Ali Özgentürk Kaç Yaşında?

Ali Özgentürk, 1945 yılında dünyaya gelmiştir ve vefat ettiğinde 80 yaşındadır.

Ali Özgentürk Nereli?

Ali Özgentürk, Adanalıdır. Adana'da doğmuş, büyümüş ve üniversite yıllarına kadar burada yaşamıştır.

Ali Özgentürk Kariyer Başlangıcı

Ali Özgentürk Kariyer Başlangıcı

Ali Özgentürk, öğrencilik yıllarında merak saldığı tiyatronun ardından 1966 yılında ilk belgesel filmini çekti. Daha sonra 1973’te Polonya Krakow Festivali kısa film ödülünü alan ‘Ferhat’ı ve 1974’te Moskova Festivali büyük ödülünü alan ‘Yasak’ı çekti. 

Takvimler 1977'i gösterdiğinde Ali Özgentürk, Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryosunu yazdı. Film, Türkiye'de büyük bir hit oldu. 1979 yılında ise Onat Kutlar ile birlikte yazdığı ilk uzun metrajlı filmi Hazal'ı yönetti. Film, Mannheim Film Festivali'nde , Prades Film Festivali'nde ödüller kazandı ve Özgentürk, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü aldı . 

At, 1982'de Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve Valencia Film Festivali ile Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödüller kazandı. At, ayrıca Ozu Ödülü'nün sahibi oldu. 

Özgentürk'ün üçüncü uzun metraj filmi, Orhan Kemal'in klasik romanı Murtaza'dan uyarlanan 1985 tarihli Bekçi  oldu. Bekçi, Venedik Film Festivali'nde yarışma bölümünde gösterilen ilk Türk filmi olarak tarihe geçti.

Ali Özgentürk Filmleri ve Projeleri

Ali Özgentürk Filmleri ve Projeleri

Yönetmen

  • Yengeç Oyunu, 2008

  • Kalbin Zamanı, 2004

  • Balalayka, 2000

  • Sır, 1997

  • Mektup, 1997

  • Yer Çekimli Aşklar, 1995

  • Çıplak , 1992

  • Su Da Yanar, 1987

  • Bekçi, 1986

  • At, 1981

  • Hazal, 1979

  • Yasak ,1975

  • Ferhat, 1974

Senarist

  • Kalbin Zamanı, 2004

  • Sır, 1997

  • Mektup, 1997

  • Yer Çekimli Aşklar, 1995

  • Çıplak , 1992

  • Hazal, 1979

  • Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

  • Mektup, 1997

  • Seni Seviyorum Rosa, 1992

  • Çıplak , 1992

  • Su Da Yanar, 1987

  • Bekçi, 1986

  • At, 1981

Ali Özgentürk'ün Ödülleri

  • 1980 Prades Film Festivali Hazal'a Birincilik Ödülü

  • 1980 Manheim Film Festivali Altın Ducat Ödülü Hazal'a

  • 1980 Mannheim Film Festivali Ekümenik Jüri Ödülü Hazal

  • 1980 Mannheim Film Festivali Hazal'a Seyirci Ödülü

  • 1980 San Sebastian Film Festivali En İyi Yeni Yönetmen Ödülü Hazal'a

  • 1982 Valencia Film Festivali İkincilik Ödülü At ( The Horse )

  • 1983 São Paulo Film Festivali At ( The Horse ) filmiyle İkincilik Ödülü

  • 1983 Lecce Film Festivali At ( At ) için Büyük Ödül

  • 1985 Tokyo Film Festivali Yasujirō Ozu Ödülü At ( At )

  • 1986 Strazburg İnsan Hakları Film Festivali İkincilik Ödülü Bekci ( The Guardian )

  • 1993 Antalya Film Festivali Jüri Özel Ödülü Çıplak ( The Nude )

Ali Özgentürk Neden Vefat Etti?

Ali Özgentürk Neden Vefat Etti?

Ali Özgentürk'ün vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu. Özgentürk'ün ölüm nedeni ise henüz açıklanmdı.

'Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik..

Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı..

Simay ve Dünya'nın babasıydı..

Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi..

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un.

Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...

Çok üzgünüm..'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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