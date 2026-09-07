Sevdiğin Temizlik Aktivitelerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
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Evinle ilgilenme şeklin, aslında karakterin ve yaşam tarzın hakkında küçük ipuçları veriyor olabilir. Peki senin favori temizlik aktiviten yaşını ele verebilir mi? Bakalım hangi yaş grubuna daha yakınsın!
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1. Temizlik bittiğinde kahveni alıp nereyi izlemek istersin?
2. Temizlik yaparken arka planda ne dinlemeyi veya izlemeyi seversin?
3. Robot süpürgen var mı?
4. "Bahar temizliği" kavramı senin için ne kadar geçerli?
5. Bulaşık makinesine tabakları koymadan önce sudan geçirir misin?
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6. Mutfak tezgâhını ve dolap kapaklarını temizleme sıklığın nasıl?
7. Sence temizlikte asıl olan hangisi?
8. Son soru! Temizlik bittiğinde hissettiğin en baskın duygu hangisi?
Yaşınız 18 - 24 arasında.
Yaşınız 25 - 34 arasında.
Yaşınız 35 - 45 arasında.
Yaşınız 46 ve üzeridir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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