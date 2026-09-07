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Sevdiğin Temizlik Aktivitelerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

etiket Sevdiğin Temizlik Aktivitelerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 11:31
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Evinle ilgilenme şeklin, aslında karakterin ve yaşam tarzın hakkında küçük ipuçları veriyor olabilir. Peki senin favori temizlik aktiviten yaşını ele verebilir mi? Bakalım hangi yaş grubuna daha yakınsın!

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1. Temizlik bittiğinde kahveni alıp nereyi izlemek istersin?

2. Temizlik yaparken arka planda ne dinlemeyi veya izlemeyi seversin?

3. Robot süpürgen var mı?

4. "Bahar temizliği" kavramı senin için ne kadar geçerli?

5. Bulaşık makinesine tabakları koymadan önce sudan geçirir misin?

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6. Mutfak tezgâhını ve dolap kapaklarını temizleme sıklığın nasıl?

7. Sence temizlikte asıl olan hangisi?

8. Son soru! Temizlik bittiğinde hissettiğin en baskın duygu hangisi?

Yaşınız 18 - 24 arasında.

Temizlik sürecini tamamen pratiklik ve dijital dünyanın trendleri üzerine kuruyorsunuz. Ev işlerini bir zorunluluktan ziyade, sosyal medyada severek izlediğiniz o rahatlatıcı temizlik videolarının (ASMR) bir parçası veya canınız sıkıldığında gelen anlık bir motivasyon dalgası olarak görüyorsunuz. Ağır deterjan kokuları yerine yeni nesil hafif kokuları tercih ediyor, robot süpürgenizi evinizin en değerli üyesi ilan ediyorsunuz. Uzun saatler süren geleneksel dip köşe temizlikler yerine, o anki dağınıklığı hızlıca ortadan kaldıran şarjlı dik süpürgeler veya pratik yüzey mendilleriyle günü kurtarmak tam size göre bir yöntem.

Yaşınız 25 - 34 arasında.

Hayatın koşturmacası ve günlük stres arasında evi düzenlemeyi, gardırop içlerini renklerine göre dizmeyi tam bir zihinsel arınma yöntemi olarak kullanıyorsunuz. Alışverişe çıktığınızda yeni çıkan temizlik ürünlerinin reyonunda kaybolmayı, farklı deterjan ve yumuşatıcı kombinasyonlarını denemeyi gizli bir zevk haline getirmiş durumdasınız. Sizin için temizlik sadece kirleri arındırmak değil; iş bittiğinde her şeyin yerli yerinde durduğu o mükemmel estetik görüntüyü izleyerek, mis kokulu bir evde hak edilmiş bir yorgunluk kahvesi yudumlamanın getirdiği benzersiz bir kişisel tatmin ve ödüllendirme süreci.

Yaşınız 35 - 45 arasında.

Evde gerçek hijyenin formülünü kimyasal temizleyicilerin gücünde, özellikle de çamaşır suyunun o keskin ve içinizi rahatlatan kokusunda buluyorsunuz. Teknolojik aletler hayatınızı kolaylaştırsa bile, kendi elinizle silip parlatmadığınız hiçbir yüzeyin veya diz çöküp dip köşe ovalamadığınız hiçbir köşenin tam anlamıyla temizlendiğine asla ikna olmuyorsunuz. Bulaşık makinesine yerleştirilecek tabakların önceden sudan geçirilmesi ve evdeki tozların her iki günde bir titizlikle alınması gibi katı kurallarınız, ev düzenindeki kusursuzluk anlayışınızın ve taviz vermediğiniz temizlik standartlarınızın en net göstergesi.

Yaşınız 46 ve üzeridir.

Camların silinmesi, perdelerin indirilmesi, koltukların çekilmesi ve halıların yıkanması gibi ağır işlerin yer aldığı bahar ve bayram temizlikleri sizin için asla vazgeçilemeyecek birer gelenektir. Temizlik yaparken üzerinize geçirdiğiniz o eski, emektar ve rahat kıyafetlerin yarattığı aidiyet duygusuyla birlikte arka planda çalan nostaljik şarkılar, işinizi adeta bir ritüele dönüştürmenizi sağlıyor. Ev işleri bittiğinde koltuğunuza yaslanıp halıdaki o nizami süpürge çizgilerine veya pırıl pırıl parlayan mutfak tezgâhına bakmak, verdiğiniz büyük emeğin haklı gururunu ve evinizdeki sarsılmaz otoritenizi size derinden hissettiriyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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