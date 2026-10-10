Sevdan Bir Ateş'in En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Sevdan Bir Ateş, dram yüklü hikayesi, çarpıcı olayları ve birbirinden farklı karakterleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kimi yaşadığı acılarla yürek burktu, kimi verdiği mücadeleyle izleyicinin gönlünü kazandı, kimi de aldığı kararlarla hem şaşırttı hem kızdırdı. Her karakterin ayrı bir hikâyesi olduğu dizide izleyicilerin favorileri de oluşmaya başladı.

Peki sizin Sevdan Bir Ateş'teki en sevdiğiniz karakter hangisi? Oylarınızı bekliyoruz!