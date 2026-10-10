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Sevdan Bir Ateş'in En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Sevdan Bir Ateş'in En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 12:15
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Sevdan Bir Ateş, dram yüklü hikayesi, çarpıcı olayları ve birbirinden farklı karakterleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kimi yaşadığı acılarla yürek burktu, kimi verdiği mücadeleyle izleyicinin gönlünü kazandı, kimi de aldığı kararlarla hem şaşırttı hem kızdırdı. Her karakterin ayrı bir hikâyesi olduğu dizide izleyicilerin favorileri de oluşmaya başladı.

Peki sizin Sevdan Bir Ateş'teki en sevdiğiniz karakter hangisi? Oylarınızı bekliyoruz!

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Sevdan Bir Ateş'teki favori karakterin hangisi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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