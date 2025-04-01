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Sevda Türküsev'in Ekrem İmamoğlu'nun Hesabından Yapılan Paylaşımlara Yaptığı Yorum Dalga Konusu Oldu

Sevda Türküsev'in Ekrem İmamoğlu'nun Hesabından Yapılan Paylaşımlara Yaptığı Yorum Dalga Konusu Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 15:05

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Ülke çapında büyük yankı uyandıran bu kararın ardından milyonlar sokağa dökülmüş, CHP'nin çağrısıyla pek çok markaya boykot başlamıştı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte gerçekleşen destek protestolarında binlerce kişi gözaltına alınmış ve yüzlercesi de tutuklanmıştı. 

Tüm bunların gerçekleştiği süre boyunca da Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapılmaya devam edildi. Avukatları aracılığıyla yapıldığı bilinen paylaşımlara yazar ve danışman Sevda Türküsev'in sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

23 Mart'ta tutuklanmasının ardından ülke çapında tepkiler ve protestolar artmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel pek çok markaya boykot çağrısında bulunmuştu. Binlerce kişinin gözaltına alındığı ve yüzlercesinin tutuklandığı süreçte Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından gündeme dair paylaşımlar yapılmaya devam edildi.

Yazar ve danışman Sevda Türküsev, İmamoğlu'nun hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Yazar ve danışman Sevda Türküsev, İmamoğlu'nun hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Türküsev, X hesabı üzerinden 'Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!' paylaşımında bulundu.

Sevda Türküsev'in o paylaşımına sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı:

Sevda Türküsev'in o paylaşımına sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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