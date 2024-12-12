Sessiz Kalplerin Sesi: Kış Gecelerinize Eşlik Edecek 12 Akustik Türkçe Şarkı
Sessiz Kalplerin Sesi: Kış Gecelerinize Eşlik Edecek 12 Akustik Türkçe Şarkı
Bazı geceler, içimize döneriz. Sakin bir atmosfer, derin bir sessizlik ve ruhumuza dokunan bir akustik melodi… İşte tam da böyle geceler için hazırladığımız bu özel playlist, size huzur ve ilham verecek. Şimdi kulaklığınızı takın, loş bir ışık açın ve bu akustik şarkılarla gecenin tadını çıkarın! 🎶
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1. Canozan - Sar Bu Şehri
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2. Deniz Tekin - Beni Vur
3. Hande Mehan - Beni Böyle Sevme
4. Nada - Birileri
5. Berk Baysal - Yaralarını Ben Sarayım
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6. Ufuk Beydemir - Ellerin Uzansa
7. Cihan Mürtezaoğlu - Bir Beyaz Orkide
8. Eda Baba - Dilek Taşı
9. Vega - Alışamadım Yokluğuna
10. Pilli Bebek - Olsun
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11. İkiye On Kala - Koptu İpim Düşüyorum
12. Jehan Barbur & Sinan Kaynakçı - Kendine Zaman Ver
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