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Sessiz Kalplerin Sesi: Kış Gecelerinize Eşlik Edecek 12 Akustik Türkçe Şarkı

etiket Sessiz Kalplerin Sesi: Kış Gecelerinize Eşlik Edecek 12 Akustik Türkçe Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 23:42

Bazı geceler, içimize döneriz. Sakin bir atmosfer, derin bir sessizlik ve ruhumuza dokunan bir akustik melodi… İşte tam da böyle geceler için hazırladığımız bu özel playlist, size huzur ve ilham verecek. Şimdi kulaklığınızı takın, loş bir ışık açın ve bu akustik şarkılarla gecenin tadını çıkarın! 🎶

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1. Canozan - Sar Bu Şehri

2. Deniz Tekin - Beni Vur

3. Hande Mehan - Beni Böyle Sevme

4. Nada - Birileri

5. Berk Baysal - Yaralarını Ben Sarayım

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6. Ufuk Beydemir - Ellerin Uzansa

7. Cihan Mürtezaoğlu - Bir Beyaz Orkide

8. Eda Baba - Dilek Taşı

9. Vega - Alışamadım Yokluğuna

10. Pilli Bebek - Olsun

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11. İkiye On Kala - Koptu İpim Düşüyorum

12. Jehan Barbur & Sinan Kaynakçı - Kendine Zaman Ver

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sabrina
sabrina
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