Sesiyle Sizi Çok Uzaklara Götürecek Ruhunuza Dokunan 13 Arpi Alto Parçası
Sesiyle Sizi Çok Uzaklara Götürecek Ruhunuza Dokunan 13 Arpi Alto Parçası
Bazı sesler vardır asla unutulmaz... Arpi Alto ve onun coverları ve şarkıları da tam olarak unutulamayacaklar listesinde. Kulaklıklarınızı taktıysanız kulaklarınızın pasını silecek o efsanevi müzik keşfine çıkalım!
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1. Desafinado
2. She
3. Close to You
4. The Girl from Ipanema
5. This Masquarade
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6. What You Won't Do for Love
7. The Way You Look Tonight
8. Moon River
9. Samba De Verao
10. Im Sokhak
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11. Antouni
12. Merjumic Heto
13. Sareri Hovin Mernem
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