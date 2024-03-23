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Sesiyle Sizi Çok Uzaklara Götürecek Ruhunuza Dokunan 13 Arpi Alto Parçası

etiket Sesiyle Sizi Çok Uzaklara Götürecek Ruhunuza Dokunan 13 Arpi Alto Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:45

Bazı sesler vardır asla unutulmaz... Arpi Alto ve onun coverları ve şarkıları da tam olarak unutulamayacaklar listesinde. Kulaklıklarınızı taktıysanız kulaklarınızın pasını silecek o efsanevi müzik keşfine çıkalım!

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1. Desafinado

2. She

3. Close to You

4. The Girl from Ipanema

5. This Masquarade

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6. What You Won't Do for Love

7. The Way You Look Tonight

8. Moon River

9. Samba De Verao

10. Im Sokhak

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11. Antouni

12. Merjumic Heto

13. Sareri Hovin Mernem

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