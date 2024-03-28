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Sesiyle Kulaklarınızı Hafif Tatlı Bir Meltem Gibi Okşayan 12 Chris Isaak Şarkısı

etiket Sesiyle Kulaklarınızı Hafif Tatlı Bir Meltem Gibi Okşayan 12 Chris Isaak Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 19:04

İçtenlik ve his dolu sesiyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunan Chris Isaak'ın özel şarkılarından oluşan bu 12 parçalık playlist'e hoş geldiniz. Isaak'ın kadife gibi yumuşak ses tonu, romantizm ve duygusal derinlik arayanları büyüleyecek. 

Haydi, Chris Isaak'ın büyüleyici melodileriyle kaybolalım.👇

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1. Wicked Game

2. You Owe Me Some Kind of Love

3. Lie To Me

4. Blue Hotel

5. Blue Spanish Sky

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6. Nothing's Changed

7. You Owe Me Some Kind of Love

8. Somebodys Crying

9. Heart Shaped World

10. Heart Full of Soul

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11. Fade Away

12. Dancin'

BONUS: Baby Did a Bad Bad Thing

Senin en sevdiğin Chris İsaak Şarkısı ne?👇

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