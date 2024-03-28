Sesiyle Kulaklarınızı Hafif Tatlı Bir Meltem Gibi Okşayan 12 Chris Isaak Şarkısı
Sesiyle Kulaklarınızı Hafif Tatlı Bir Meltem Gibi Okşayan 12 Chris Isaak Şarkısı
İçtenlik ve his dolu sesiyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunan Chris Isaak'ın özel şarkılarından oluşan bu 12 parçalık playlist'e hoş geldiniz. Isaak'ın kadife gibi yumuşak ses tonu, romantizm ve duygusal derinlik arayanları büyüleyecek.
Haydi, Chris Isaak'ın büyüleyici melodileriyle kaybolalım.👇
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1. Wicked Game
2. You Owe Me Some Kind of Love
3. Lie To Me
4. Blue Hotel
5. Blue Spanish Sky
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6. Nothing's Changed
7. You Owe Me Some Kind of Love
8. Somebodys Crying
9. Heart Shaped World
10. Heart Full of Soul
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11. Fade Away
12. Dancin'
BONUS: Baby Did a Bad Bad Thing
Senin en sevdiğin Chris İsaak Şarkısı ne?👇
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