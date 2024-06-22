Sesinin Kadifeliğinde Kaybolacağınız 13 Natalia Doco Parçası
Sesinin Kadifeliğinde Kaybolacağınız 13 Natalia Doco Parçası
Bazı sesler vardır ki dinlediğiniz anda aşık olursunuz... Ve işte sizi kendine aşık edecek o ses: Natalia Doco!
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1. Respira
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2. CAMINO QUE PASA
3. Sola
4. Quédate Luna
5. Decreto
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6. La Última Canción
7. Cielo
8. Quédate Luna
9. Comets
10. Nina lunera
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