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Sesinin Kadifeliğinde Kaybolacağınız 13 Natalia Doco Parçası

etiket Sesinin Kadifeliğinde Kaybolacağınız 13 Natalia Doco Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:01

Bazı sesler vardır ki dinlediğiniz anda aşık olursunuz... Ve işte sizi kendine aşık edecek o ses: Natalia Doco!

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1. Respira

2. CAMINO QUE PASA

3. Sola

4. Quédate Luna

5. Decreto

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6. La Última Canción

7. Cielo

8. Quédate Luna

9. Comets

10. Nina lunera

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11. Respira

12. Ya llegó

13. Coplito

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