Sesindeki Acıya Teselli Vermek İsteyeceğiniz James Arthur'un 15 Dokunaklı Şarkısı
Sesindeki Acıya Teselli Vermek İsteyeceğiniz James Arthur'un 15 Dokunaklı Şarkısı
2012 X Factor UK Birincisi James Arthur, şarkılarını öyle derinden yürekten söylüyor ki dinlerken 'Ay canım üzülme geçer ya valla bak' diye içtenlikle teselli etmek isteyeceksin. İşte seni kucaklayacak ve yüreğine dokunacak 15 James Arthur şarkısı. Umarız onları beğenirsin.👇
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1. James Arthur - Impossible
2. James Arthur - Say You Won't Let Go
3. James Arthur - Recovery
4. James Arthur - Naked
5. James Arthur - Car's Outside
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6. James Arthur - Can I Be Him
7. James Arthur - Empty Space
8. James Arthur - You're Nobody 'Til Somebody Loves You
9. James Arthur - Falling Like The Stars
10. James Arthur - Certain Things (Official Audio) ft. Chasing Grace
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11. James Arthur – Train Wreck (Acoustic) #AtHome #WithMe
12. James Arthur - Quite Miss Home
13. James Arthur - Medicine
14. James Arthur - Free Falling
15. James Arthur - A Year Ago
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