Sesindeki Acıya Teselli Vermek İsteyeceğiniz James Arthur'un 15 Dokunaklı Şarkısı

2012 X Factor UK Birincisi James Arthur, şarkılarını öyle derinden yürekten söylüyor ki dinlerken 'Ay canım üzülme geçer ya valla bak' diye içtenlikle teselli etmek isteyeceksin. İşte seni kucaklayacak ve yüreğine dokunacak 15 James Arthur şarkısı. Umarız onları beğenirsin.👇