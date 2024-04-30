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Sesindeki Acıya Teselli Vermek İsteyeceğiniz James Arthur'un 15 Dokunaklı Şarkısı

etiket Sesindeki Acıya Teselli Vermek İsteyeceğiniz James Arthur'un 15 Dokunaklı Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 15:31

2012 X Factor UK Birincisi James Arthur, şarkılarını öyle derinden yürekten söylüyor ki dinlerken 'Ay canım üzülme geçer ya valla bak' diye içtenlikle teselli etmek isteyeceksin. İşte seni kucaklayacak ve yüreğine dokunacak 15 James Arthur şarkısı. Umarız onları beğenirsin.👇

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1. James Arthur - Impossible

2. James Arthur - Say You Won't Let Go

3. James Arthur - Recovery

4. James Arthur - Naked

5. James Arthur - Car's Outside

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6. James Arthur - Can I Be Him

7. James Arthur - Empty Space

8. James Arthur - You're Nobody 'Til Somebody Loves You

9. James Arthur - Falling Like The Stars

10. James Arthur - Certain Things (Official Audio) ft. Chasing Grace

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11. James Arthur – Train Wreck (Acoustic) #AtHome #WithMe

12. James Arthur - Quite Miss Home

13. James Arthur - Medicine

14. James Arthur - Free Falling

15. James Arthur - A Year Ago

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Senin en sevdiğin James Arthur şarkısı ne? Bizimle paylaş👇

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