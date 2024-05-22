Serenay Sarıkaya'nın Başrolü Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Dünya Çapında Netflix'te Ortalığı Yıktı
Serenay Sarıkaya'nın Başrolü Oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisi Dünya Çapında Netflix'te Ortalığı Yıktı
Netflix'in hit dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gördü. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu dizi izlenme rekorları kırdı. Detaylar içerikte!
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Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi 9 Mayıs tarihinde Netflix'te gösterime girdi ve resmen ortalığı yıktı desek yeridir.
Yaratıcılığını Ece Yörenç'in, yönetmenliğini ise Bertan Başaran'ın üstlendiği dizinin ilk sezonunda başrol oyuncularına Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi yetenekli oyuncular eşlik etti.
Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonu ayrılık acısını atlatmak için flört dünyasına geri dönen avukat Leyla'nın Şeyyaz sayesinde bu acıdan kurtulmasını ve yılın en ses getiren boşanma davasında müvekkilini ilişki katili Cem Murathan'a karşı savunmasını anlattı. Tabii Leyla'nın Cem'e olan ilgisi ilk sezonun ana konusu oldu.
Tabii Leyla'nın ve arkadaşlarının hikayesi daha burada bitmedi. Netflix geçtiğimiz günlerde Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunun da geleceğini duyurdu.
Gelelim asıl konumuza... Netflix'te yayınlanmasının üzerinden iki hafta geçen dizi şu an Top 10 listesinde zirvede. Yayınlandığı ilk 4 günkü performansı ile de Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 3. sıradan girmişti.
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Son izlenme raporlarına bakıldığında ise Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci haftada 29 milyon saat üzerinde izlenme ve 5 milyon üzeri görüntüleme oranıyla listenin ikinci sırasına yükseldi.
Ayrıca bugüne kadar toplam 69 ülkede Top 10 listesine girdi. Bu başarının ardında Türk dizilerinin dünya çapında popüler bir hale gelmesi etken ama Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un popülerliği de baya etkili desek yanlış olmaz, değil mi?
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