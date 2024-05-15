Bir Sosyal Medya Fenomeni 'Kimler Geldi Kimler Geçti'deki Yaşam Standardıyla Dalga Geçince Olanlar Oldu!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisindeki ilişki kavramları ve yaşam standartları sosyal medyada epey bi' dalga konusu oldu. Ancak diziyle ilgili en güzel goygoy sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver'den geldi. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım. Tabii Netflix'in verdiği o komik yanıtı da unutmayalım.