Bir Sosyal Medya Fenomeni 'Kimler Geldi Kimler Geçti'deki Yaşam Standardıyla Dalga Geçince Olanlar Oldu!
Bir Sosyal Medya Fenomeni 'Kimler Geldi Kimler Geçti'deki Yaşam Standardıyla Dalga Geçince Olanlar Oldu!
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisindeki ilişki kavramları ve yaşam standartları sosyal medyada epey bi' dalga konusu oldu. Ancak diziyle ilgili en güzel goygoy sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver'den geldi. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım. Tabii Netflix'in verdiği o komik yanıtı da unutmayalım.
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Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime girdi.
30 yaşındaki avukat Leyla'nın ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı iş arkadaşlarının hayatlarına odaklanan dizideki 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve 'ilişme' gibi kavramlar sosyal medyanın diline düştü.
Fenomenin videosuna birbirinden komik yorumlar geldi. Gelin önce o yorumlara sonra da Netflix'in alıntısına hep birlikte bakalım.
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Netflix'ten de cevap gecikmemiş...
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