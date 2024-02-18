Seren Serengil Yoğun Bakıma Kaldırılan Köpeği İçin Gözyaşları İçinde Kan Yardımı İsteyerek Yürekleri Parçaladı
Seren Serengil Yoğun Bakıma Kaldırılan Köpeği İçin Gözyaşları İçinde Kan Yardımı İsteyerek Yürekleri Parçaladı
Yaptığı magazin yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen sunucu Seren Serengil, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla içimizi parçaladı. Köpeğinin hasta olduğunu ve iki kez kalbinin durduğunu söyleyen Serengil, büyük ırk köpeği olanlardan kan bağışı için yardım istedi.
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Ünlü magazin sunucusu Seren Serengil sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri bildiğiniz gibi.
Fakat bir süredir gündeminde kendisini son derece üzen ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu var; patili dostu Noynoy'un yaşadığı sağlık sıkıntısı.
Ardından aralıklarla patili dostunun durumuna ilişkin güncellemeler yapan Seren Serengil, Şubat ayının başında Noynoy'un hala iyileşemediğini söylemişti.
Noynoy'un böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, yüksek üre ve tansiyonu yüzünden gittikçe kötüleştiğini söyleyen Seren Serengil, köpeğinin yoğun bakıma alındığını duyurdu.
Serengil bugün gözyaşları içinde Instagram'dan köpeğine yardım çağrısında bulundu.
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Ünlü ismin gözyaşlarına boğularak yardım istediği anlar görenlerin içini parçaladı.
Ardından veteriner hekimlerin müdahale ettiği Noynoy'u gösterdi.
Dünyalar tatlısı bir köpeğin sahibiyle birlikte kan bağışı için geldiklerinin de haberini verdi.
Tedavinin uygulanmaya başladığını da paylaştı.
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