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Seren Serengil Yoğun Bakıma Kaldırılan Köpeği İçin Gözyaşları İçinde Kan Yardımı İsteyerek Yürekleri Parçaladı

Seren Serengil Yoğun Bakıma Kaldırılan Köpeği İçin Gözyaşları İçinde Kan Yardımı İsteyerek Yürekleri Parçaladı

Seren Serengil
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 14:46

Yaptığı magazin yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen sunucu Seren Serengil, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla içimizi parçaladı. Köpeğinin hasta olduğunu ve iki kez kalbinin durduğunu söyleyen Serengil, büyük ırk köpeği olanlardan kan bağışı için yardım istedi.

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Ünlü magazin sunucusu Seren Serengil sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri bildiğiniz gibi.

Ünlü magazin sunucusu Seren Serengil sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri bildiğiniz gibi.

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi olan Serengil, günlük yaşantısını paylaşmasının yanı sıra yaptığı açıklamaları ve yorumları da sosyal medyası üzerinden yayınlıyor.

Fakat bir süredir gündeminde kendisini son derece üzen ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu var; patili dostu Noynoy'un yaşadığı sağlık sıkıntısı.

Fakat bir süredir gündeminde kendisini son derece üzen ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu var; patili dostu Noynoy'un yaşadığı sağlık sıkıntısı.

10 Ocak'ta sosyal medyadan köpeği Noynoy'un hasta olduğunu, serum ve ilaç aldığını paylaşan Seren Serengil, 'oğlum iyileş canım oğlum.. noynoy sensiz bir hayat düşünemiyorum...' demişti.

Ardından aralıklarla patili dostunun durumuna ilişkin güncellemeler yapan Seren Serengil, Şubat ayının başında Noynoy'un hala iyileşemediğini söylemişti.

Ardından aralıklarla patili dostunun durumuna ilişkin güncellemeler yapan Seren Serengil, Şubat ayının başında Noynoy'un hala iyileşemediğini söylemişti.

Kendisinin de bu durumda ne kadar üzgün ve bitkin olduğunu 'Noynoy iyileşene kadar ben hastayım yastayım. Şifalarınıza dualarınıza ihtiyacımız var' diyerek ifade etmişti.

Noynoy'un böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, yüksek üre ve tansiyonu yüzünden gittikçe kötüleştiğini söyleyen Seren Serengil, köpeğinin yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Noynoy'un böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, yüksek üre ve tansiyonu yüzünden gittikçe kötüleştiğini söyleyen Seren Serengil, köpeğinin yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Daha üç gün önce Noynoy'un fotoğrafını paylaşarak 'Seni kaybediyorum biliyorum. Kalbin durdu yine geri döndün sırf beni bırakmamak için. En iyi hastaneler, en iyi dedikleri doktorlar maalesef hiçbir şey yapamadılar' yazmıştı.

Serengil bugün gözyaşları içinde Instagram'dan köpeğine yardım çağrısında bulundu.

Serengil bugün gözyaşları içinde Instagram'dan köpeğine yardım çağrısında bulundu.

Patili dostunun kalbinin yeniden durduğunu ve yeniden hayata döndürüldüğünü söyleyen Serengil, yüksek anemisi olduğunu ve büyük ırk köpeği olanların mümkünse kendileri için az bir miktar kan bağışında bulunmasını rica etti.

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Ünlü ismin gözyaşlarına boğularak yardım istediği anlar görenlerin içini parçaladı.

Ardından veteriner hekimlerin müdahale ettiği Noynoy'u gösterdi.

Dünyalar tatlısı bir köpeğin sahibiyle birlikte kan bağışı için geldiklerinin de haberini verdi.

Tedavinin uygulanmaya başladığını da paylaştı.

Tedavinin uygulanmaya başladığını da paylaştı.

Umarız tedavi Noynoy'a iyi gelir.

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