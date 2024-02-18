Seren Serengil Yoğun Bakıma Kaldırılan Köpeği İçin Gözyaşları İçinde Kan Yardımı İsteyerek Yürekleri Parçaladı

Daha üç gün önce Noynoy'un fotoğrafını paylaşarak 'Seni kaybediyorum biliyorum. Kalbin durdu yine geri döndün sırf beni bırakmamak için. En iyi hastaneler, en iyi dedikleri doktorlar maalesef hiçbir şey yapamadılar' yazmıştı.