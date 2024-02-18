Başak Dizer Beyi Kıvanç Tatlıtuğ İle Yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te Karşıladığı Anlarla Bizi Mest Etti
Başak Dizer Beyi Kıvanç Tatlıtuğ İle Yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te Karşıladığı Anlarla Bizi Mest Etti
Kimse inkar etmesin, Türkiye'de aşklarına imrenilen çiftleri listelesek kesin ilk üçe Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti girer. Aşklarına hayran olduğumuz Tatlıtuğ çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla da bizi yerle yeksan etmeye devam ediyor. Biz henüz 14 Şubat'ı atlatamamışken, Başak Dizer'den yılbaşını kutladıkları Paris fotoğrafları serisi geldi!
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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yalnızca duruşlarıyla bile herkesi etkileyen bir ikili oldu biliyorsunuz...
2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu tadan çift, uzun süre sarı saçlı oğullarının yüzünü bizden sakladı...
Sosyal medyada yaptıkları her paylaşımla "Bize de nasip olsun!" dedirten aşklarına şahit olduğumuz ikilinin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımlarına yine içimiz gitmişti.
Biz bu paylaşımların etkisinden henüz çıkabilmiş değilken, gezmeyi çok sevdiğini bildiğimiz çiftten yeni paylaşımlar geldi.
Fakat bu sefer geç kalmış bir fotoğraf serisiyle karşımıza çıktı Başak Dizer. Meğer Tatlıtuğ çifti yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te karşılamış!
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Biraz gecikmeli olsa da kırmızı ambiyans altında Kıvanç Tatlıtuğ da Başak Dizer de ayrı ayrı çok havalı duruyor!
Birlikte verdikleri ayna pozunun enerjisi ise bambaşka!
Gelen yorumlar yine bildiğimiz gibi.
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