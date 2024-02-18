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Başak Dizer Beyi Kıvanç Tatlıtuğ İle Yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te Karşıladığı Anlarla Bizi Mest Etti

Başak Dizer Beyi Kıvanç Tatlıtuğ İle Yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te Karşıladığı Anlarla Bizi Mest Etti

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 11:46

Kimse inkar etmesin, Türkiye'de aşklarına imrenilen çiftleri listelesek kesin ilk üçe Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti girer. Aşklarına hayran olduğumuz Tatlıtuğ çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla da bizi yerle yeksan etmeye devam ediyor. Biz henüz 14 Şubat'ı atlatamamışken, Başak Dizer'den yılbaşını kutladıkları Paris fotoğrafları serisi geldi!

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yalnızca duruşlarıyla bile herkesi etkileyen bir ikili oldu biliyorsunuz...

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yalnızca duruşlarıyla bile herkesi etkileyen bir ikili oldu biliyorsunuz...

2016 yılında Paris'te evlenen ve uzun yıllardır ilişkilerini ilmek ilmek işleyen Tatlıtuğ çiftine hayran olmamak elde değil. Hem birbirlerine olan aşkları, hem de her anlamda destekçi olmaları göz dolduruyor tabii ki.

2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu tadan çift, uzun süre sarı saçlı oğullarının yüzünü bizden sakladı...

2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu tadan çift, uzun süre sarı saçlı oğullarının yüzünü bizden sakladı...

Tabii bu bizi bir miktar üzdü ama anlayışla karşılıyoruz. Babasından aldığı genleri, Başak Dizer Tatlıtuğ'un Instagram'da paylaştığı arkası dönük fotoğraflardan bile anlayabiliyoruz. Tam bir sarı papatya Kurt Efe!

Sosyal medyada yaptıkları her paylaşımla "Bize de nasip olsun!" dedirten aşklarına şahit olduğumuz ikilinin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımlarına yine içimiz gitmişti.

Sosyal medyada yaptıkları her paylaşımla "Bize de nasip olsun!" dedirten aşklarına şahit olduğumuz ikilinin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımlarına yine içimiz gitmişti.

Oğlu Kurt Efe ile birlikte Başak Dizer'in objektiflerine yakalandığını gördüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ, eşi tarafından 'Sevgililikte son nokta' açıklamasıyla paylaşılmıştı. Başak Dizer sevgililer günü için önce oğlunu ve eşini, ardından Tatlıtuğ ile bir pozunu paylaştı.

Kaçıraları buraya alabiliriz:

Biz bu paylaşımların etkisinden henüz çıkabilmiş değilken, gezmeyi çok sevdiğini bildiğimiz çiftten yeni paylaşımlar geldi.

Biz bu paylaşımların etkisinden henüz çıkabilmiş değilken, gezmeyi çok sevdiğini bildiğimiz çiftten yeni paylaşımlar geldi.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ yurt dışı tatillerine bayılıyor bildiğiniz gibi. Her fırsatta da planlamayı ihmal etmiyorlar. İstanbul İçin Son Çağrı filminin çekimlerinde dahi oğlu ve eşini New York'a yanına alan Kıvanç Tatlıtuğ, tüm boş vakitlerini onlara ayırdığını anlatmıştı.

Fakat bu sefer geç kalmış bir fotoğraf serisiyle karşımıza çıktı Başak Dizer. Meğer Tatlıtuğ çifti yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te karşılamış!

Fakat bu sefer geç kalmış bir fotoğraf serisiyle karşımıza çıktı Başak Dizer. Meğer Tatlıtuğ çifti yılbaşını Aşıklar Şehri Paris'te karşılamış!

Bu fotoğraflar da oradan kalmış...

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Biraz gecikmeli olsa da kırmızı ambiyans altında Kıvanç Tatlıtuğ da Başak Dizer de ayrı ayrı çok havalı duruyor!

Biraz gecikmeli olsa da kırmızı ambiyans altında Kıvanç Tatlıtuğ da Başak Dizer de ayrı ayrı çok havalı duruyor!

Birlikte verdikleri ayna pozunun enerjisi ise bambaşka!

Birlikte verdikleri ayna pozunun enerjisi ise bambaşka!

Bayıldık bu seriye...

Gelen yorumlar yine bildiğimiz gibi.

Gelen yorumlar yine bildiğimiz gibi.

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