Şerbo'da Cemre Bebeğin Değişmesinden MasterChef Nigar'ın Hüzünlü Hikâyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da Cemre Bebeğin Değişmesinden MasterChef Nigar'ın Hüzünlü Hikâyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Ekim Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Bir dönemin parlayan yıldızı Yalı Çapkını, yanlış ilerleyen senaryo ve üçüncü şahısların sürekli başrol çiftin arasına girmesiyle reytinglerde ilk 5'e bile zor giriyordu. İzleyici tepkisi karşısında 3. sezonda sonunda bir şey yapma kararı alan diziden enfes bir hamle geldi.
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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, toplumsal olaylara sessiz kalmak yerine fark yaratmaya devam ediyor. Fenomen dizi, dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran olayını tüm detaylarıyla işleyip izleyiciden alkış topladı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu kez dizi oyuncusu olarak karşımıza çıktı. NOW TV'de yayınlanan Gizli Bahçe dizisine konuk olan Semih Kılıçsoy'un oynadığı bölüm Salı akşamı yayınlanacak.
Ekranların sevilen yüzlerinden İsmail Hacıoğlu, Star TV'nin iddialı dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor.
MasterChef Türkiye'de kadın yarışmacıların hızla elenmesi ve çoğunluğun erkeklerde olması sık sık dikkat çekerken son eleme potasında Eda'nın ismini yazan Şirin'e Beyza'dan veto geldi.
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Yıllar önce oğlunu fuara bırakıp kaçan Seyfi Birbir, canlı yayında aslında oğluyla 15 yıldır görüştüğünü itiraf etti.
NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar'da rol alan Mert Yazıcıoğlu, partneri Mina Demirtaş hakkında Episode Dergi'ne konuştu.
Kanal 7'nin günlük dizisi Rüzgarlı Tepe'nin son bölümündeki bir sahne izleyicilerin radarına takıldı. Ağır çekimdeki sahne Hint dizilerine benzetildi.
Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik'in ölümünün ardından sosyal medyada peş peşe yorumlar yapılmaya başlandı. O yorumlardan biri de Yeşim Salkım'dan geldi.
Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler gibi pek çok başarılı yapımla tanınan Vural Çelik dün hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından sosyal medyada oynadığı pek çok karakter ve sahne videoları paylaşıldı, konuşuldu. İşte yine o sahnelerden biriyle karşınızdayız.
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'Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler kendisine gelen eleştirilere paylaştığı bir videoyla cevap verdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programları hakkında bir duyuru yaptı. Şahin, RTÜK'ün bu programlar hakkında verdiği son kararları duyurdu.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Nigar'ın aile geçmişini anlattığı anlar izleyicileri çok üzdü.
Müge Anlı bugünkü programında MHP lideri Devlet Bahçeli'den aldığı hediyeyi kabul etti. Açılışta hediyeyi kabul eden Anlı, Bahçeli'ye teşekkür etti ve kitap hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
Kızılcık Şerbeti'nde üçüncü sezon oyuncu değişimleriyle çalkalanıyor. Bu değişimlerden Doğa ile Fatih'in bebekleri Cemre de etkileniyor. Diziyle ilgili yayılan son haberlere göre Cemre bebek üçüncü defa değişmiş. Detaylar içeriğimizde!
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