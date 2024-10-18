MasterChef Nigar'ın Danilo Şefe Anlattığı Aile Geçmişi İzleyenlerin Yüreğini Yaktı
MasterChef Nigar'ın Danilo Şefe Anlattığı Aile Geçmişi İzleyenlerin Yüreğini Yaktı
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Nigar'ın aile geçmişini anlattığı anlar izleyicileri çok üzdü.
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MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu için mücadele ettiği esnada Danilo Şef ile Nigar'ın dertleşmesi programa damga vurdu.
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Hakan ve Kaan ile problem yaşayan Nigar, Danilo Şef ile konuştuğu sırada konu birden aile geçmişine geldi. Annesi ve kardeşleriyle sorunlar yaşadığını anlatan Nigar babasını alkole bağlı bir hastalıktan genç yaşta kaybettiğini itiraf etti.
Nigar, "Bu konular beni gerçekten mutsuz ediyor. Tartışmayı seven biri değilim ve olayların üzerine gitmek benim yapımda yok. Görüşmediğim kardeşimle bile bu program sayesinde tanıştım" dedi.
Programı izleyenler Hakan ve Kaan'ın Nigar'a karşı tavırlarına kızdılar, Nigar'a mobbing uygulandığını iddia ettiler. Şiddet korkusuyla büyüdüğü için Nigar'a üzüldüler. Bazıları da Nigar'ın tartışmanın çok yaşandığı programda sessiz kalmasını eleştirdi.
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