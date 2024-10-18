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MasterChef Nigar'ın Danilo Şefe Anlattığı Aile Geçmişi İzleyenlerin Yüreğini Yaktı

MasterChef Nigar'ın Danilo Şefe Anlattığı Aile Geçmişi İzleyenlerin Yüreğini Yaktı

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 12:07

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Nigar'ın aile geçmişini anlattığı anlar izleyicileri çok üzdü.

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MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu için mücadele ettiği esnada Danilo Şef ile Nigar'ın dertleşmesi programa damga vurdu.

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu için mücadele ettiği esnada Danilo Şef ile Nigar'ın dertleşmesi programa damga vurdu.

Hakan ve Kaan ile problem yaşayan Nigar, Danilo Şef ile konuştuğu sırada konu birden aile geçmişine geldi. Annesi ve kardeşleriyle sorunlar yaşadığını anlatan Nigar babasını alkole bağlı bir hastalıktan genç yaşta kaybettiğini itiraf etti.

Hakan ve Kaan ile problem yaşayan Nigar, Danilo Şef ile konuştuğu sırada konu birden aile geçmişine geldi. Annesi ve kardeşleriyle sorunlar yaşadığını anlatan Nigar babasını alkole bağlı bir hastalıktan genç yaşta kaybettiğini itiraf etti.

Nigar, "Bu konular beni gerçekten mutsuz ediyor. Tartışmayı seven biri değilim ve olayların üzerine gitmek benim yapımda yok. Görüşmediğim kardeşimle bile bu program sayesinde tanıştım" dedi.

Nigar, "Bu konular beni gerçekten mutsuz ediyor. Tartışmayı seven biri değilim ve olayların üzerine gitmek benim yapımda yok. Görüşmediğim kardeşimle bile bu program sayesinde tanıştım" dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Programı izleyenler Hakan ve Kaan'ın Nigar'a karşı tavırlarına kızdılar, Nigar'a mobbing uygulandığını iddia ettiler. Şiddet korkusuyla büyüdüğü için Nigar'a üzüldüler. Bazıları da Nigar'ın tartışmanın çok yaşandığı programda sessiz kalmasını eleştirdi.

Programı izleyenler Hakan ve Kaan'ın Nigar'a karşı tavırlarına kızdılar, Nigar'a mobbing uygulandığını iddia ettiler. Şiddet korkusuyla büyüdüğü için Nigar'a üzüldüler. Bazıları da Nigar'ın tartışmanın çok yaşandığı programda sessiz kalmasını eleştirdi.

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