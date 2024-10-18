Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Gizli Bahçe İsimli Dizide Rol Aldı
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Gizli Bahçe İsimli Dizide Rol Aldı
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Son haftalarda süre alamadığı için hem Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un hem de milli takım teknik direktörü Montella'nın eleştirilmesine neden olan Semih Kılıçsoy bu kez farklı bir konu ile gündem oldu.
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Genç oyuncu yeşil sahalardaki yeteneklerinin yanında bu kez TV ekranlarında yeteneklerini sergiledi. Semih, Gizli Bahçe dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.
Dizide Memo karakteriyle Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadyumu'nda buluşan Semih Kılıçsoy'un oynayacağı bölüm Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak.
Dizi yayınlanana kadar Memo'nun Semih Kılıçsoy sevgisi ile ilgili şu küçük sahneyi de buraya bırakalım:
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