Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Gizli Bahçe İsimli Dizide Rol Aldı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu kez dizi oyuncusu olarak karşımıza çıktı. NOW TV'de yayınlanan Gizli Bahçe dizisine konuk olan Semih Kılıçsoy'un oynadığı bölüm Salı akşamı yayınlanacak.