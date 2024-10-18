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Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Gizli Bahçe İsimli Dizide Rol Aldı

Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Gizli Bahçe İsimli Dizide Rol Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
18.10.2024 - 23:28

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu kez dizi oyuncusu olarak karşımıza çıktı. NOW TV'de yayınlanan Gizli Bahçe dizisine konuk olan Semih Kılıçsoy'un oynadığı bölüm Salı akşamı yayınlanacak.

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Son haftalarda süre alamadığı için hem Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un hem de milli takım teknik direktörü Montella'nın eleştirilmesine neden olan Semih Kılıçsoy bu kez farklı bir konu ile gündem oldu.

Son haftalarda süre alamadığı için hem Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un hem de milli takım teknik direktörü Montella'nın eleştirilmesine neden olan Semih Kılıçsoy bu kez farklı bir konu ile gündem oldu.

Genç oyuncu yeşil sahalardaki yeteneklerinin yanında bu kez TV ekranlarında yeteneklerini sergiledi. Semih, Gizli Bahçe dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Genç oyuncu yeşil sahalardaki yeteneklerinin yanında bu kez TV ekranlarında yeteneklerini sergiledi. Semih, Gizli Bahçe dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Dizide Memo karakteriyle Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadyumu'nda buluşan Semih Kılıçsoy'un oynayacağı bölüm Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak.

Dizide Memo karakteriyle Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadyumu'nda buluşan Semih Kılıçsoy'un oynayacağı bölüm Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak.

Dizi yayınlanana kadar Memo'nun Semih Kılıçsoy sevgisi ile ilgili şu küçük sahneyi de buraya bırakalım:

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