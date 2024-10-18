Devlet Bahçeli Müge Anlı'ya Kendi Hayat Hikayesini Anlattığı Kitabı Hediye Etti
Devlet Bahçeli Müge Anlı'ya Kendi Hayat Hikayesini Anlattığı Kitabı Hediye Etti
Müge Anlı bugünkü programında MHP lideri Devlet Bahçeli'den aldığı hediyeyi kabul etti. Açılışta hediyeyi kabul eden Anlı, Bahçeli'ye teşekkür etti ve kitap hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
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atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert ile programı bugün bir hediye ile açılışını yaptı.
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya kendi yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını hediye etti.
Hediyeyi kabul eden Müge Anlı, parti liderine teşekkür etti ve kitabı çok beğendiğini dile getirdi. Buna ek olarak "yakın siyasi tarihimizi öğrenmemiz lazım" dedi.
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