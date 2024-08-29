Seninle Aynı Frekansta Olan Hip-Hop İkonunu Söylüyoruz!
Seninle Aynı Frekansta Olan Hip-Hop İkonunu Söylüyoruz!
Müzik dünyasında sayısız hip-hop starı var ama senin hangisine benzer bir frekansının olduğunu söyleyeceğiz.
Hazırsan sorular hemen aşağıda!
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Bir hip-hop konserinde sahneye çıkmak üzeresin. İlk şarkını seçmen gerek. Hangi şarkıyı söylersin?
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Yeni taşındığın mahallede bir graffiti duvarı gördün. Oraya ne yazmak isterdin?
Hmm, devam edelim! Bir arkadaşınla müzik stüdyosunda zaman geçiriyorsun. Ne yapmayı tercih edersin?
Bir rap battle’a katıldın. Rakibini alt etmek için ne yaparsın?
Bir hip-hop belgeseli çekmek üzeresin. Hangi konuyu işlerdin?
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Drake