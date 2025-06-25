Senin Yaz Şarkının Adı Ne Olmalı?
Havalar ısındı, tatil mevsimi geldi. Hüzünlü kış şarkılarını bir kenara bırakıp artık yaz havasına girme zamanı! Hala yaz şarkını seçmediysen bu testte sana yardımcı oluyoruz! 👇
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1. Yaz deyince aklına ilk ne geliyor?
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2. Plajda güneşlenirken hangisini dinlemek istersin?
3. Yaz tatilinde en sevdiğin aktivite hangisi?
4. Peki, yazın hangi şehri gezmek isterdin?
5. Yaz aşkı denince aklına ne geliyor?
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6. Seni yaz akşamlarında nerede buluruz?
7. Yazın seni en çok ne mutlu eder?
8. Son olarak, hangisine katılmak sana unutamayacağın bir yaz yaşatır?
Summertime Sadness - Lana Del Rey
Bailando - Enrique Iglesias
Riptide - Vance Joy
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