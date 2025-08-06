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Senin Türkçe Pop Hafızan Ne Kadar İyi?

etiket Senin Türkçe Pop Hafızan Ne Kadar İyi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 23:40

Türkçe pop konusunda kendine güvenenler buraya çünkü bu testte Türkçe pop dünyasında ne kadar iyi olduğunu söylüyoruz. Bakalım bu testte kaç doğru yapacaksın, sonucunu yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Kolay bir şeyle başlayalım... “Gel bana doğru, biraz daha. Sar bu gece, yalan dünya” sözleri kime ait?

2. “Acımayacak, biliyorum. Alışacağım zamanla” peki bu sözler hangi şarkıya aittir?

3. Peki bu sözler “Ben ne yangınlar gördüm, öylece bırak beni” kime ait?

4. “Yokluğunda buldum seni. Ben sende kaybettim beni” sözleri peki?

5. Bu şarkıyı biliyorsundur... “Unutmam seni ben. Her şeyim olsan da” sözleri kime ait?

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6. Peki ya bu sözleri biliyor musun? “Ruhumda sızı, gözümde yaş. Bir garip hüzün var içimde”

7. “Beni biraz anlasaydın. Hata bende mi sandın?” sözleri kime ait?

8. Son olarak “Bir günah gibi, seni sevmeden. Sevmeyeceğim bir daha kimseyi” sözleri kime ait?

Sen bu işte çok iyisin!

Sen adeta bir müzik ansiklopedisisin ve Türkçe pop konusunda da çok iyisin! Türkçe pop müziğin altın çağlarını da, yeni nesil hitlerini de ezbere biliyorsun. Şarkıların sadece nakaratlarını değil, duygusunu da hatırlıyorsun. Spotify listelerin gururla paylaşılası, partilerde Türkçe pop tamamen senden sorulur!

Hiç de fena değilsin!

Türkçe pop dünyasına oldukça hakimsin ama bazı parçalar gözünden kaçmış. Favori dönemlerin var, bazı sanatçılar senin için ayrı bir yerde ama genel olarak şarkılar tanıdık geliyor. Eski ve yeni dinliyorsun, sözleri hatırlamasan bile melodileri içinden mırıldanabiliyorsun ama yine de kendini biraz daha geliştirmen lazım!

Pek de iyi değilsin...

Sen belli ki Türkçe popun başka bir evrenindensin… Belki rockçısın, belki rap seviyorsun, belki de sadece öylesine dinliyorsun. Şarkılar sana yabancı ama üzülme kendini bu alanda gayet iyi geliştirebilirsin. İhtiyacın olan biraz daha fazla pop müzik dinlemek!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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