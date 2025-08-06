Senin Türkçe Pop Hafızan Ne Kadar İyi?
Türkçe pop konusunda kendine güvenenler buraya çünkü bu testte Türkçe pop dünyasında ne kadar iyi olduğunu söylüyoruz. Bakalım bu testte kaç doğru yapacaksın, sonucunu yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Kolay bir şeyle başlayalım... “Gel bana doğru, biraz daha. Sar bu gece, yalan dünya” sözleri kime ait?
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2. “Acımayacak, biliyorum. Alışacağım zamanla” peki bu sözler hangi şarkıya aittir?
3. Peki bu sözler “Ben ne yangınlar gördüm, öylece bırak beni” kime ait?
4. “Yokluğunda buldum seni. Ben sende kaybettim beni” sözleri peki?
5. Bu şarkıyı biliyorsundur... “Unutmam seni ben. Her şeyim olsan da” sözleri kime ait?
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6. Peki ya bu sözleri biliyor musun? “Ruhumda sızı, gözümde yaş. Bir garip hüzün var içimde”
7. “Beni biraz anlasaydın. Hata bende mi sandın?” sözleri kime ait?
8. Son olarak “Bir günah gibi, seni sevmeden. Sevmeyeceğim bir daha kimseyi” sözleri kime ait?
Sen bu işte çok iyisin!
Hiç de fena değilsin!
Pek de iyi değilsin...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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