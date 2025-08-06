Senin Türkçe Pop Hafızan Ne Kadar İyi?

Türkçe pop dünyasına oldukça hakimsin ama bazı parçalar gözünden kaçmış. Favori dönemlerin var, bazı sanatçılar senin için ayrı bir yerde ama genel olarak şarkılar tanıdık geliyor. Eski ve yeni dinliyorsun, sözleri hatırlamasan bile melodileri içinden mırıldanabiliyorsun ama yine de kendini biraz daha geliştirmen lazım!