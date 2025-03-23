Senin Soğukluğunun Sebebi Ne?
Senin Soğukluğunun Sebebi Ne?
Herkes seni biraz mesafeli buluyor, ama aslında senin iç dünyan çok zengin ve karmaşık, değil mi? Belki insanlara kendini açmakta zorlanıyorsun ya da soğukkanlılığını koruyarak hayatı daha kolay yönetiyorsun. 'Soğuk' olmak sadece bir dışa vurum şekli olabilir, ama acaba bu tavrının altında hangi sebepler yatıyor? Belki duygusal sınırlarını korumak için böyle davranıyorsun ya da belki sadece hayatında sana uygun insanlar bulamadın. Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın seninle bir derdini paylaşmak istese nasıl tepki verirsin?
4. İlk buluşmalarda nasıl hissedersin?
5. İş yerinde biriyle sorun yaşarsan ne yaparsın?
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6. Seni en çok ne sinirlendirir?
7. Aşağıdaki hangisi senin favori aktiviten olabilir?
8. Romantik ilişkilerde duygularını ifade etmekte zorlanır mısın?
9. Yakın arkadaşlarınla arandaki bağ nasıl?
10. Kendi içine kapandığında nasıl hissedersin?
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Senin soğukluğunun sebebi duygusal yaralanmaların!
Senin soğukluğunun sebebi mantığının ağır basması!
Senin soğukluğunun sebebi güvensizlik!
Sen soğuk değilsin insanlar seni yanlış anlıyor!
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