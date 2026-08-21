Senin Ruhun Hangi Kahvenin Tadına Benziyor?
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Senin ruhunun bir kahve tadı olsaydı hangisi olurdu? Espresso gibi biraz keskin olabilirsin mesela...
Öğrenmeye hazırsan seni şuradan testimize alalım.
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1. Burcunu öğrenerek teste başlayalım!
2. Biraz daha detaylandıralım :) Hangi ayda doğdun peki?
3. Sabahları kendine gelmen biraz zaman alır mı?
4. Hava durumu nasılken kahve daha lezzetlidir?
5. Tatlı şeylere karşı koyma gücünü puanlar mısın?
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6. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.
7. Hangi zaman diliminde kendini daha iyi hissediyorsun?
8. Son olarak, günlük hayatının temposunu nasıl tanımlarsın?
Türk Kahvesi!
Latte!
İced Coffee!
Mocha!
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