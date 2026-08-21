Senin Ruhun Hangi Kahvenin Tadına Benziyor?

Senin yanında insanın içi biraz rahatlıyor. Yumuşak, sıcak ve uyumlu bir tarafın var ama bu, karakterinin silik olduğu anlamına hiç gelmiyor. Aksine nerede nasıl davranacağını biliyor, hayatın sert taraflarını biraz daha yumuşatarak yaşamayı tercih ediyorsun. Sevdiğin insanlarla uzun sohbetler, küçük keyifler ve huzurlu anlar sana çok iyi geliyor. Sen tam olarak insanın tekrar tekrar dönmek isteyeceği bir latte gibisin.