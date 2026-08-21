article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Senin Ruhun Hangi Kahvenin Tadına Benziyor?

etiket Senin Ruhun Hangi Kahvenin Tadına Benziyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 14:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Senin ruhunun bir kahve tadı olsaydı hangisi olurdu? Espresso gibi biraz keskin olabilirsin mesela... 

Öğrenmeye hazırsan seni şuradan testimize alalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Burcunu öğrenerek teste başlayalım!

2. Biraz daha detaylandıralım :) Hangi ayda doğdun peki?

3. Sabahları kendine gelmen biraz zaman alır mı?

4. Hava durumu nasılken kahve daha lezzetlidir?

5. Tatlı şeylere karşı koyma gücünü puanlar mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.

6. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.

7. Hangi zaman diliminde kendini daha iyi hissediyorsun?

8. Son olarak, günlük hayatının temposunu nasıl tanımlarsın?

Türk Kahvesi!

Senin ruhunda biraz gelenek, biraz derinlik, biraz da kendine has bir ağırlık var. Herkesle hemen samimi olmayabilirsin ama birini hayatına aldıysan sohbetin de bağın da kolay kolay yüzeyde kalmıyor. Küçük şeylerin kıymetini biliyor, uzun uzun konuşulan kahve masalarını ve gerçekten iyi hissettiren anları seviyorsun. Üstelik dışarıdan sakin görünsen de içinde güçlü bir karakter taşıyorsun. Kısacası sen, tadı kadar sohbeti de uzun süren bir Türk kahvesi gibisin.

Latte!

Senin yanında insanın içi biraz rahatlıyor. Yumuşak, sıcak ve uyumlu bir tarafın var ama bu, karakterinin silik olduğu anlamına hiç gelmiyor. Aksine nerede nasıl davranacağını biliyor, hayatın sert taraflarını biraz daha yumuşatarak yaşamayı tercih ediyorsun. Sevdiğin insanlarla uzun sohbetler, küçük keyifler ve huzurlu anlar sana çok iyi geliyor. Sen tam olarak insanın tekrar tekrar dönmek isteyeceği bir latte gibisin.

İced Coffee!

Senin enerjin biraz daha başka! Hareketi, yeniliği ve spontane gelişen planları seviyorsun. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak bir noktadan sonra seni sıkabiliyor; arada hayatına küçük sürprizler katman şart. Dışarıdan rahat ve cool görünsen de aslında kafanın içinde sürekli bir şeyler dönüyor. Bu sebeple sen tam yaz günü ilk yudumda insanı kendine getiren bir iced coffee gibisin.

Mocha!

Senin ruhunda hem kahvenin yoğunluğu hem de çikolatanın tatlılığı var. Duygularını güçlü yaşayan ama hayatın keyifli tarafını da kaçırmak istemeyenlerdensin. Bazen fazlasıyla düşünceli, bazen de “Bugün kendimi şımartıyorum” modunda olabiliyorsun. Küçük mutlulukların değerini biliyor ve sevdiğin insanlara karşı oldukça sıcak davranıyorsun. Kısacası sen, tatlılığıyla kendine çeken ama karakterini de kaybetmeyen bir mocha gibisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın