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Senin İçin Müziği Vazgeçilmez Haline Getirecek O Müzik Aleti Hangisi?

etiket Senin İçin Müziği Vazgeçilmez Haline Getirecek O Müzik Aleti Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 19:48

Senin için müzik yapmayı hayatının bir parçası haline getirecek, olmazsa olmaza dönüştürecek o müzik aleti hangisi?

Cevabı testte!

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1. İlk olarak en sevdiğin müzik türünü soralım!

2. Kendin için bir sıfat seçecek olsan hangisini seçerdin?

3. Müziğe yeteneğin olduğunu düşünüyor musun?

4. Daha önce hiç müzik eğitimi aldın mı?

5. Peki ya neden bir enstrüman çalmak istiyorsun?

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6. Son olarak, müziksiz bir hayat düşünebiliyor musun?

Gitar!

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Sen yapın gereği enerjik, neşeli ve insanlara ilham veren birisin. Gitar çalmak senin içindeki enerjiyi müziğe daha iyi bir biçimde yansıtman için çok büyük bir fırsat. Gitar çalarken istediğin türde müziğe yönelebilir, hayattan aldığın tadı iki katına çıkarabilirsin. Bu testte verdiğin cevaplar, bize gitarda çok başarılı olabileceğini hissettiriyor!

Piyano!

Bu testte verdiğin cevaplara göre senin çalman gereken enstrüman piyano! Sen her zaman asil duruşunla ve sakinliğinle dikkatleri üzerine toplayan birisin. Piyanonun başına oturduğunda kendini oraya ait hissedecek, sanki yıllardır aradığın şey buymuş gibi ferahlayacaksın!

Bateri!

onedio.com

Bu testte verdiğin cevaplar senin bateri konusunda çok başarılı olabileceğini gösteriyor! Baterinin başına bir otursan harikalar yaratacakmışsın ve bir daha oradan ayrılmayacakmışsın gibi... Senin enerjin bateriyle çok uyumlu bizce! Hemen denemeye ne dersin?

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