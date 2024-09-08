Senin İçin Müziği Vazgeçilmez Haline Getirecek O Müzik Aleti Hangisi?
Senin İçin Müziği Vazgeçilmez Haline Getirecek O Müzik Aleti Hangisi?
Senin için müzik yapmayı hayatının bir parçası haline getirecek, olmazsa olmaza dönüştürecek o müzik aleti hangisi?
Cevabı testte!
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1. İlk olarak en sevdiğin müzik türünü soralım!
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2. Kendin için bir sıfat seçecek olsan hangisini seçerdin?
3. Müziğe yeteneğin olduğunu düşünüyor musun?
4. Daha önce hiç müzik eğitimi aldın mı?
5. Peki ya neden bir enstrüman çalmak istiyorsun?
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