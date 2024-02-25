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Senin Herkesten Gizli Dinlediğin O Şarkı Ne?

etiket Senin Herkesten Gizli Dinlediğin O Şarkı Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 16:01

Herkesin gizli gizli dinlediği, dinlemekten utandığı, paylaşmak istemediği bir şarkı vardır. Her ne kadar bu şarkılar güzel olsa da yine de bunu dinlediğini söylemek istemezsin. Sen bize tarzını anlat, biz de senin gizlice dinlediğin o şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle arabanı seçer misin?

2. Peki bu renklerden hangisini giyersin?

3. Peki senin için aşk...

4. Bu evlerden hangisinde yaşamak isterdin?

5. En çok ne zaman müzik dinliyorsun?

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6. En sevmediğin özelliğin ne?

7. Genellikle müziği hangisiyle dinliyorsun?

8. Son olarak bu hayatta senin için hangisi daha önemli?

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