Senin Herkesten Gizli Dinlediğin O Şarkı Ne?

Herkesin gizli gizli dinlediği, dinlemekten utandığı, paylaşmak istemediği bir şarkı vardır. Her ne kadar bu şarkılar güzel olsa da yine de bunu dinlediğini söylemek istemezsin. Sen bize tarzını anlat, biz de senin gizlice dinlediğin o şarkıyı söyleyelim!