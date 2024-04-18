Senin Görsel Dünyanla Uyuşan Şarkı Ne?
Senin Görsel Dünyanla Uyuşan Şarkı Ne?
Sen beğendiklerini seç, biz de senin zevkine uygun bir şarkı önerelim!
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1. Önce bir tablo seçer misin?
2. Peki bir manzara seçer misin?
3. Deniz manzarası da istesek...
4. Peki hangisi daha estetik bir içecek gibi duruyor?
5. Bir gökyüzü de seçer misin?
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6. Sence hangi yemek daha estetik?
7. Bir hediye paketi de seçer misin?
8. Son olarak seni en huzurlu hissettiren fotoğraf hangisi?
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