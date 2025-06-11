Senin Gibisi Yok: Tan Taşçı'nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Tan Taşçı’nın şarkıları bir duygunun değil, çoğu zaman bir hayatın özeti gibi... Bazen içini dağlayan bir söz, bazen sessizce içini titreten bir melodi… Onun şarkıları sadece dinlenmez, yaşanır.
Şimdi, bu efsane şarkılardan en sevdiğini seçmek için bir araya geldik. Senin hayatına en çok dokunan Tan Taşçı şarkısı hangisi?
Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var!👇
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