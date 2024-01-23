Senin Finansal Kararların Ne Kadar Dijital?

Seçtiğin yanıtlara göre finansal tercihlerin pek dijital değil gibi. Daha çok standart stratejilere başvuruyorsun ve bu stratejiler gelenekselleşmiş bir halde. Teknolojiye ayak uydurabilen birisin ama finansal tercihlerin pek o yönde değil gibi gözüküyor. Tercihlerini gözden geçirip biraz daha dijitalleştirebilirsin, bu senin yararına olacaktır.