Senin Finansal Kararların Ne Kadar Dijital?
Senin Finansal Kararların Ne Kadar Dijital?
Teknoloji çağı, pek çok kararımızı etkiliyor. Tıpkı finansal kararlarımızı etkilediği gibi. Bakalım senin finansal kararların ne kadar dijital, hep beraber göreceğiz.
Haydi teste!
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1. E-ticaret alışverişlerinde hangi ödeme yöntemini tercih ediyorsun?
2. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsun diyelim, ilk tercihin ne olur?
3. Acil durum fonu oluştururken hangi stratejiyi tercih edersin?
4. Aylık harcamalarını takip etmek için hangi yöntemi kullanıyorsun?
5. Kredi kartı kullanıyor musun?
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6. Kredi kartları niçin kullanılmalı sence?
7. Bir hobi edinmek istiyorsun ancak bu hobi, biraz maliyetli olacak. Nasıl davranırsın?
8. Son soruya geldik! Yatırım yapmak için nerelerden yardım alırsın?
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