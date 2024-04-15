Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Senin Enerjini Dışarıya Vuracak Şarkı Bu Testin Sonunda!

etiket Senin Enerjini Dışarıya Vuracak Şarkı Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 13:32

Senin enerjini yansıtan şarkı hangisi biliyor musun? Testi çöz, cevabını söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Pazartesi sabahı uyandığında ilk hissettiğin şey nedir?

2. Zor bir problemle karşılaştığında genellikle ne yapıyorsun?

3. Yeni şeyler denemeye ne kadar heveslisin?

4. Sık sık kendini diğer insanlarla karşılaştırıyor musun?

5. Stresliyken nasıl tepki veriyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zor bir karar vermen gerektiğinde naparsın?

7. Kendini ne kadar şanslı hissediyorsun?

8. Son olarak ne kadar sıklıkla ağlıyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

BTS - Dynamite

9. Dua Lipa - Levitating

The Weeknd - Blinding Lights

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın