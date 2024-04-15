Senin Enerjini Dışarıya Vuracak Şarkı Bu Testin Sonunda!
Senin Enerjini Dışarıya Vuracak Şarkı Bu Testin Sonunda!
Senin enerjini yansıtan şarkı hangisi biliyor musun? Testi çöz, cevabını söyleyelim!
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1. Pazartesi sabahı uyandığında ilk hissettiğin şey nedir?
2. Zor bir problemle karşılaştığında genellikle ne yapıyorsun?
3. Yeni şeyler denemeye ne kadar heveslisin?
4. Sık sık kendini diğer insanlarla karşılaştırıyor musun?
5. Stresliyken nasıl tepki veriyorsun?
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6. Zor bir karar vermen gerektiğinde naparsın?
7. Kendini ne kadar şanslı hissediyorsun?
8. Son olarak ne kadar sıklıkla ağlıyorsun?
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