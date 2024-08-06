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Senin Aura Rengine Göre Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

etiket Senin Aura Rengine Göre Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:42

Öncelikle aura rengini bulmak için gözlerini kapat, ardından da rengi görebilirsen seç! Biraz kendi içine odaklanarak rengini görebilirsin. Hazırsan başlıyoruz!

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Eğer ara rengini bilmiyorsan kendine rahat ve sessiz bir alan bulduktan sonra avuç içlerine bak ve parmaklarının etrafında hafif bir ışık parlaması olup olmadığını fark etmeye çalış. Bunun için ellerini düz bir duvara doğru da uzatabilirsin. Ne renk?

Beyoncé - Run the World

Pharrell Williams - Happy

John Denver - Sunshine On My Shoulders

John Lennon - Imagine

Louis Armstrong - What A Wonderful World

Leonard Cohen - Hallelujah

Prince - Purple Rain

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