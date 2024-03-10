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Senin Aşk Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

etiket Senin Aşk Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 14:34

Sen bize aşk hayatını anlat, biz de hangi şarkı olabileceğini söyleyelim!

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1. Aşk hayatını şu anda nasıl tanımlarsın?

2. Peki sen aşk hayatında en çok neyi arıyorsun?

3. En büyük hayalin ne peki?

4. En son ne zaman aşık oldun?

5. Sence bunlardan hangisi senin aşk hayatını en iyi şekilde anlatıyor?

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6. Aşk hayatında en çok neye değer verirsin?

7. Peki şu anda ne tür bir ilişki yaşıyorsun?

8. Son olarak seni en çok ne korkutur?

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Adele - Someone Like You

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Selver.1994.06

Adele- someone like you :)

cansu ersan

Adele - Someone Like You